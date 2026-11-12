Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 12/11/2026, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành quy trình công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. Ảnh Báo sggp

Tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quốc Phong, thay thế người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Được. Kết quả bỏ phiếu kín ghi nhận ông Lê Quốc Phong nhận được 112/112 phiếu tán thành trên tổng số đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978, quê quán tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Về trình độ chuyên môn, ông là Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác của tân Chủ tịch UBND TP.HCM gắn liền với phong trào thanh niên, sinh viên thành phố từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Ông từng là cán bộ Đoàn tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, sau đó học tập, giảng dạy và đảm nhiệm các vị trí Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Từ năm 2005 đến năm 2013, ông kinh qua nhiều chức vụ chủ chốt tại Thành Đoàn TP.HCM như Trưởng ban Thanh niên trường học, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM trước khi giữ cương vị Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Cuối năm 2013, ông Lê Quốc Phong chuyển công tác ra Trung ương, lần lượt giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đến tháng 4/2016, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 10/2020, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại địa phương này, ông đồng thời đảm nhiệm vai trò Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XIV, XV. Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính vào tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới).

Đến tháng 10/2025, ông Lê Quốc Phong được điều động trở lại TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Trong công tác Đảng, ông từng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (năm 2016), Ủy viên chính thức khóa XIII (năm 2021) – trở thành một trong những ủy viên trẻ nhất Trung ương ở cả hai nhiệm kỳ – và tiếp tục tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào năm 2026.