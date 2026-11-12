Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong (phải) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 thay ông Nguyễn Văn Được (trái) đi nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: TTXVN

Ngày 12.11, tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã tiến hành quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán tại Hà Nội, có trình độ chuyên môn là Tiến sỹ Công nghệ sinh học, Thạc sỹ Hóa sinh, Cử nhân Khoa học sinh học; Cao cấp lý luận chính trị.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong (thứ 4, từ phải sang) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Từ năm 2025-2013, ông là Phó Bí thư rồi Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Từ năm 2013-2016, ông là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 4.2016 đến tháng 10.2020, ông là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ năm 2020 đến tháng 6.2025, ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp; từ tháng 7-10.2025 là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp (mới). Từ tháng 10.2025 đến nay, ông Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Năm 2016, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; năm 2021 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Năm 2026, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.