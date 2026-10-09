Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Sáng 9/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 2691 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lê Quang Tự Do - Ảnh: Bộ VHTTDL

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng điều động ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Hoàng Hải Long - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Nguyễn Hà Yên - Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

Ông Nguyễn Văn Thuật - Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó cục trưởng Cục Báo chí.

Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Khuất Văn Quý - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Nghiêm Hà Hải - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bà Trần Thị Bích Huyền - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Ngô Thanh Hiển - Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Chấn - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bà Vũ Ngọc Trinh - Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Ông Lê Quang Tự Do sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và thạc sĩ báo chí tại Mỹ. Ông Lê Quang Tự Do từng có thời gian dài trong quân ngũ. Ông từng là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2016, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.