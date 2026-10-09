Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Theo đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lê Quang Tự Do. (Ảnh: Bộ VH-TT&DL)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết đợt sắp xếp bộ máy của Bộ VH-TT&DL vừa qua không đơn thuần là sự thay đổi tên gọi hay hợp nhất cơ học mà là bước chuyển biến căn bản về mô hình quản lý nhằm giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo tại các đơn vị cần đặt tinh thần, thái độ trách nhiệm và sự đoàn kết lên hàng đầu. Trong đó, tinh thần, thái độ, sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm với công việc là giá trị quyết định cần thực hiện ở mức cao nhất.

Về xây dựng khối đoàn kết nội bộ, người đứng đầu phải là trung tâm đoàn kết, biết khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Mỗi đơn vị cần tạo ra một môi trường làm việc tích cực, hăng hái, thoải mái và tràn đầy năng lượng để mỗi cán bộ đều tìm thấy động lực cống hiến.

Cũng theo Bộ trưởng, các lãnh đạo đơn vị ngay sau khi được bổ nhiệm cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bứt phá cho ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng các lãnh đạo Bộ đã tin tưởng, giao trọng trách mới.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Lê Quang Tự Do hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đem hết tâm huyết để tạo ra những sản phẩm, kết quả công việc đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ.

Ông Lê Quang Tự Do sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh và Thạc sĩ báo chí tại Mỹ. Ông từng có thời gian dài trong quân ngũ.

Ông Lê Quang Tự Do từng là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2016, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.