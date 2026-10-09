Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh vừa ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số...

Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cũng quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng các cục: Báo chí; Xuất bản và Thư viện; Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết đợt sắp xếp bộ máy của Bộ VH-TT-DL vừa qua không đơn thuần là sự thay đổi tên gọi hay hợp nhất cơ học mà là bước chuyển biến căn bản về mô hình quản lý nhằm giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo tại các đơn vị cần đặt tinh thần, thái độ trách nhiệm và sự đoàn kết lên hàng đầu. Trong đó, tinh thần, thái độ, sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm với công việc là giá trị quyết định cần thực hiện ở mức cao nhất.

Về xây dựng khối đoàn kết nội bộ, người đứng đầu phải là trung tâm đoàn kết, biết khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Mỗi đơn vị cần tạo ra một môi trường làm việc tích cực, hăng hái, thoải mái và tràn đầy năng lượng để mỗi cán bộ đều tìm thấy động lực cống hiến.

Cũng theo Bộ trưởng, các lãnh đạo đơn vị ngay sau khi được bổ nhiệm cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bứt phá cho ngành.

Lãnh đạo bộ sẽ có kế hoạch theo dõi, đánh giá cụ thể sau 1 đến 2 quý làm việc đối với các lãnh đạo, đơn vị mới được bổ nhiệm, thành lập. Nếu đơn vị hay cá nhân lãnh đạo nào không có sự chuyển động tích cực, không đáp ứng được yêu cầu công việc và kỳ vọng đặt ra, lãnh đạo bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp lại.