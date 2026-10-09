Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì buổi lễ công bố

Sáng 9/10, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ được Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký ngày 8/10/2026.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo đó, tại Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Cùng với đó, ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí. Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, cũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ này.

Đối với Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Các ông Nguyễn Ngọc Bảo, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Hải Long, nguyên là Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Hai bà Đoàn Quỳnh Dung và Nguyễn Thị Thu Hiền, nguyên là Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, cũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Lê Đức Trung, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về bổ nhiệm cán bộ

Tại Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng.

Các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình gồm: ông Phạm Anh Tuấn, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Vi Thanh Hoài, ông Khuất Văn Quý, ông Nghiêm Hà Hải, bà Trần Thị Bích Huyền và ông Ngô Thanh Hiển.

Trong đó, ông Phạm Anh Tuấn và ông Ngô Thanh Hiển được điều động, bổ nhiệm từ vị trí lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại. Các cán bộ còn lại được bổ nhiệm từ những vị trí lãnh đạo tại Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện.

Đối với Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng.

Các ông, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Chấn, Vũ Ngọc Trinh, Lê Mạnh Hùng và Nguyễn Minh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và ông Nguyễn Chấn là lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn giữ các vị trí lãnh đạo tại Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo Quyết định số 2695/QĐ-BVHTTDL.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do

Yêu cầu bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và việc đặt lợi ích chung lên trên hết của tập thể lãnh đạo các đơn vị trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ VHTTDL không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay hợp nhất cơ học, mà là bước chuyển biến căn bản về mô hình quản lý, hướng tới khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị đặt tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc và sự đoàn kết lên hàng đầu. Sự tâm huyết, chủ động và trách nhiệm đối với công việc phải được thể hiện bằng kết quả thực chất.

Đối với công tác xây dựng nội bộ, người đứng đầu đơn vị phải phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, biết khơi dậy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của từng cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi đơn vị cần xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực để đội ngũ cán bộ yên tâm cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các lãnh đạo mới được bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào công việc, tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của ngành. Từ nay đến cuối năm, các đơn vị cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, triển khai chuỗi sự kiện văn hóa trọng điểm trong tháng 11, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển thể thao toàn dân.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các đơn vị mới được điều động, bổ nhiệm

Đáng chú ý, Bộ trưởng cho biết lãnh đạo Bộ sẽ xây dựng kế hoạch theo dõi, đánh giá cụ thể đối với các lãnh đạo và đơn vị mới được bổ nhiệm, thành lập sau 1-2 quý làm việc.

Trường hợp đơn vị hoặc cá nhân lãnh đạo không có chuyển biến tích cực, không đáp ứng yêu cầu công việc và kỳ vọng đặt ra, lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp lại nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động chung.

“Bộ máy của chúng ta phải vận hành thực sự thông suốt, hiệu quả, 'nói đi đôi với làm', hoàn toàn không có chỗ cho sự né tránh, thiếu trách nhiệm hay vô cảm”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm, ông Lê Quang Tự Do, tân Cục trưởng Cục Báo chí, trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông Lê Quang Tự Do khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm huyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo ra những sản phẩm và kết quả công việc đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của lãnh đạo Bộ.