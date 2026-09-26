Ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: BẢO LÂM

Đại hội báo cáo quá trình hợp nhất hai Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ); đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2026; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thông qua điều lệ tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 17 thành viên. Trong đó, ông Võ Công Trí, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố được bầu làm Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Minh Hùng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 -2031.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển phong trào, đào tạo trẻ và nâng cao thành tích cao; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, hội viên tham gia tập luyện.

Duy trì, tổ chức từ 2 - 3 giải bóng bàn phong trào hằng năm, trong đó duy trì giải bóng bàn thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố mở rộng vào dịp hè; tổ chức giải bóng bàn phân hạng thành phố vào tháng 11 và giải bóng bàn Premiership thành phố Đà Nẵng từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm...