Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.

Theo đó, ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Vinasun vừa đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1/12/2026 đến ngày 30/12/2026 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Lê Hải Đoàn sẽ tăng sở hữu từ hơn 10,1 triệu cổ phiếu lên mức hơn 14,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 14,93% lên 20,82% vốn tại Vinasun.

Ngoài việc giữ chức vụ tại VNS, ông Đoàn còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại theo pháp luật tại CTCP Tập đoàn HIPT đang sở hữu 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,68%.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần VBP do ông Đoàn làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký mua cổ phiếu nêu trên thành công, ông Đoàn và người liên quan sẽ tăng sở hữu lên gần 20,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 32,27% vốn tại Vinasun.

Trước đó, từ ngày 7/10/2026 đến 4/11/2026, Tư vấn Kim Ngưu do ông Đặng Tiến Sỹ - thành viên HĐQT của Vinasun, là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại VNS đã bán ra 727.800 cổ phiếu VNS trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Lý do Tư vấn Kim Ngưu không thực hiện bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, Tư vấn Kim Ngưu đã giảm sở hữu từ gần 2,2 triệu cổ phiếu xuống gần 1,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 3,23% xuống 2,15% vốn tại Vinasun.

Ngay sau đó, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu đã đăng ký bán hết gần 1,5 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng 2,15% vốn tại Vinasun, từ ngày 17/11/2026 đến ngày 15/12/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Nếu thành công, Tư vấn Kim Ngưu sẽ không còn là cổ đông tại Tư vấn Kim Ngưu.

Trước đó, HĐQT VNS dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với ông Đặng Thành Duy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Vinasun, khi nhận chuyển nhượng tối đa 2.765.691 cổ phiếu từ ông Đặng Văn Tâm và 3.289.760 cổ phiếu từ bà Phạm Kim Liên, tổng cộng gần 6,1 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 8,92% vốn điều lệ Vinasun. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Theo tờ trình, sau khi nhận chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu có quyền biểu quyết của ông Đặng Thành Duy và người có liên quan có thể đạt trên 45% tại Vinasun.

Thời hạn nhận phiếu trước 16h ngày 30/11/2026 tại 648 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, Tp.HCM.

Về kết quả kinh doanh, VNS lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2026 lỗ gần 55 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 9,3 tỷ đồng). Còn lợi nhuận quý 3/2026 trên BCTC công ty mẹ lỗ gần 51 tỷ (cùng kỳ lãi gần 7,8 tỷ đồng). Nguyên nhân là do doanh thu kinh doanh quý 3 của công ty giảm 18,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty vẫn thực hiện hỗ trợ cho anh em lái xe.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, VNS ghi nhận doanh thu đạt 596 tỷ (cùng kỳ đạt 668,46 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 68,8 tỷ (cùng kỳ lãi 33,35 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ gần 354 tỷ đồng xuống hơn 285 tỷ đồng.