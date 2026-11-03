Ông Lê Hà Luân làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Sáng 11/3, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng; trong đó, có công tác nhân sự. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Chí Cường dự và chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn trình Tờ trình về việc giới thiệu Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hà Luân để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân sinh năm 1978, quê xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Công trình trên nền đất yếu, Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành công trình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Trước khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Hà Luân từng công tác và giữ chức vụ lãnh đạo tại Sở Xây dựng, UBND TP. Cao Lãnh (nay là phường Cao Lãnh), TP. Hồng Ngự (nay là phường Hồng Ngự) và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp thống nhất cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Tô Hoàng Khương do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Ngoài ra, HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng thông qua Nghị quyết quy định về một số nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường theo Quy định 113-QĐ/VPTW ngày 25/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ong-le-ha-luan-lam-pho-chu-tich-ubnd-tinh-dong-thap-10441605.html