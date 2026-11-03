Ông Lê Hà Luân làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI khai mạc sáng 3/11. Ảnh: Trần Thi

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn trình Tờ trình về việc giới thiệu Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hà Luân để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân sinh năm 1978, quê xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Công trình trên nền đất yếu, Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành công trình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng ông Lê Hà Luân và ghi nhận những đóng góp của ông Tô Hoàng Khương. Ảnh: Trần Thi

Trước khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Hà Luân từng công tác và giữ chức vụ lãnh đạo tại Sở Xây dựng, UBND TP. Cao Lãnh (nay là phường Cao Lãnh), TP. Hồng Ngự (nay là phường Hồng Ngự) và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp thống nhất cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Tô Hoàng Khương do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

​Ngoài ra, HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng thông qua Nghị quyết quy định về một số nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường theo Quy định 113-QĐ/VPTW ngày 25/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp.