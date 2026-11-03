Ông Lê Hà Luân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng hoa ghi nhận những đóng góp của ông Tô Hoàng Khương; chúc mừng ông Lê Hà Luân (thứ 4 từ trái qua) được Hội đồng nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: NHƯ ANH)

Tham dự có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hà Luân và giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp các cơ quan có liên quan hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Hà Luân sinh ngày 15/6/1978, quê quán: xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên ngành công trình trên đất yếu; Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành công trình; lý luận chính trị: Cao cấp.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Tô Hoàng Khương. Trước đó, ông Tô Hoàng Khương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kỳ họp cũng xem xét 2 dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình: dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định của Trung ương, bảo đảm điều kiện hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở; đồng thời tạo sự thống nhất trong quản lý, sử dụng kinh phí, phù hợp yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp, đây là nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu tổ chức lại và thống nhất mô hình Quỹ Phát triển đất sau khi hợp nhất.

Qua đó, tạo điều kiện chủ động nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo lập và phát triển quỹ đất, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực ngân sách, đất đai hợp lý nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.