Ông Lê Hà Luân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Sáng 3/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Kỳ họp thứ 6 nhằm kiện toàn tổ chức, nhân sự và hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thống nhất cho ông Tô Hoàng Khương thôi giữ chức Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Tô Hoàng Khương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị các cán bộ được tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm và nhanh chóng tiếp cận công việc; đồng thời, phối hợp với tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua hai nghị quyết về quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh và Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp./.