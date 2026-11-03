Ông Lê Hà Luân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân - Ảnh: chinhphu.vn/ Lê Sơn

Theo đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Chí Cường đề nghị đồng chí Lê Hà Luân, sau khi được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc. Đồng thời, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, sâu sát cơ sở, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động đề xuất các giải pháp, góp phần cùng tập thể UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự tín nhiệm của HĐND tỉnh.

* Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp thống nhất cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Tô Hoàng Khương do ông Tô Hoàng Khương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, nhiệm kỳ 2025 – 2030.