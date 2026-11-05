Ông Lê Đức Khánh: VN-Index có thể đã xác nhận đáy, cơ hội tích lũy cổ phiếu xuất hiện

VN-Index có thể đã xác nhận đáy quanh 1.700 điểm

Chia sẻ với người viết về triển vọng thị trường chứng khoán trong tháng 11, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược đầu tư CTCP Chứng khoán VPS, nhận định VN-Index đã trải qua nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.700 điểm, với biên độ khoảng 10 điểm.

Đây có thể là khu vực xác nhận đáy của thị trường, tạo tiền đề cho nhịp hồi phục hướng đến các mốc 1.730, 1.750 và 1.770 điểm.

Nhịp hồi phục trong tháng 11 là tín hiệu đáng tin cậy, giúp nhà đầu tư yên tâm hơn trước những biến động ngắn hạn. Xu hướng thị trường trong tháng này có thể nghiêng về chiều hướng hồi phục, đi kèm với sự tăng giá trở lại của nhiều nhóm cổ phiếu cơ bản như chứng khoán, ngân hàng, thép, tiêu dùng bán lẻ, xây dựng và đầu tư công.

Dù triển vọng hồi phục được đánh giá tích cực, thanh khoản thị trường vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt, trong khi dư nợ cho vay ký quỹ (margin) vào cuối quý III đã lên khoảng 460.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Khánh cho rằng quy mô dư nợ hiện tại chưa phải mức cao nếu đặt trong tương quan với quy mô vốn hóa thị trường cũng như năng lực cho vay của các công ty chứng khoán.

"Quy mô dư nợ như hiện tại không phải là cao khi quy mô vốn hóa thị trường đã lớn hơn nhiều so với các năm trước đây, chưa kể năng lực cho vay của các công ty chứng khoán cũng đã tăng mạnh", ông Khánh nhận định.

Theo ông, một điểm cần lưu ý là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, khách hàng tổ chức và khách hàng VIP cũng sử dụng margin như một công cụ quản trị vốn thông thường. Bên cạnh đó, số lượng khách hàng cá nhân vẫn gia tăng kể từ đầu năm 2026.

Dù vậy, chuyên gia cho rằng hiện chưa thể đo lường chính xác lượng tiền mới tham gia thị trường, tỷ lệ vốn chưa giải ngân hoặc đang duy trì tỷ trọng đầu tư thấp, cũng như khả năng hấp thụ lượng cổ phiếu lớn trên toàn thị trường khi xem xét dưới góc độ kỹ thuật trên biểu đồ tháng.

Đồ hoạ: TL.

Những yếu tố có thể dẫn dắt thị trường cuối năm

Bên cạnh diễn biến cung cầu trên thị trường, ông Khánh đánh giá các động thái điều tiết thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là yếu tố hỗ trợ tích cực đối với thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm.

Trong đó, thông tin về nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (swap) với quy mô tối đa khoảng 2 tỷ USD, tương đương gần 49.000 tỷ đồng, được chuyên gia nhìn nhận theo hướng tích cực.

Theo ông, nghiệp vụ này được kỳ vọng bổ sung thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng trong ngắn hạn, đồng thời hỗ trợ các ngân hàng có nghĩa vụ nợ ngoại tệ trung và dài hạn. Qua đó, áp lực thanh khoản của hệ thống có thể giảm bớt, góp phần kéo giảm mặt bằng lãi suất ngắn hạn và hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, kỳ cơ cấu danh mục của các ETF vào cuối quý IV và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 12 cũng là những sự kiện được nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm.

Nhìn rộng hơn về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian tới, ông Khánh cho rằng triển vọng kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2026 của các doanh nghiệp niêm yết là thông tin quan trọng cần theo dõi.

Đặc biệt, nhóm ngân hàng, tài chính và chứng khoán có quy mô vốn hóa lớn, do đó ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của chỉ số chung. Việc định giá cổ phiếu trong nhóm này phụ thuộc vào triển vọng tăng trưởng biên lãi, thu nhập từ lãi, khả năng mở rộng nguồn thu, cũng như tiềm năng tăng trưởng tín dụng và môi trường kinh tế vĩ mô.

Cùng với đó, chính sách tiền tệ và hoạt động điều tiết của NHNN, định hướng lãi suất của Fed cũng như khả năng duy trì mặt bằng lãi suất ổn định đều có ý nghĩa đối với sự ổn định vĩ mô và sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh.

Theo chuyên gia, những dữ liệu cần tiếp tục theo dõi trong tháng 11 và tháng 12 bao gồm lãi suất liên ngân hàng, nghiệp vụ thị trường mở, hoạt động bơm hút ròng của NHNN, diễn biến tỷ giá và giao dịch của khối ngoại.

Cơ hội tích lũy cổ phiếu

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Khánh đánh giá mùa công bố kết quả kinh doanh quý III vừa qua đã cho thấy bức tranh tương đối tích cực, dù sự phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn thể hiện rõ nét.

Theo quan sát, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng bình quân khoảng 20–35% tùy nhóm ngành, trong đó có cả các doanh nghiệp phi tài chính. Sự cải thiện kết quả kinh doanh không chỉ tập trung ở một vài lĩnh vực mà đã xuất hiện tại nhiều nhóm ngành khác nhau.

Sức khỏe của nền kinh tế không còn phụ thuộc vào một vài nhóm ngành, khi kết quả kinh doanh ghi nhận những tín hiệu khả quan hơn.

Cụ thể, các nhóm cảng biển, thép và tiêu dùng có sự phục hồi hoặc duy trì mức tăng trưởng ổn định, trong khi các doanh nghiệp logistics, bán lẻ và bất động sản khu công nghiệp cũng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với giai đoạn trước.

Từ diễn biến này, chuyên gia cho rằng việc đánh giá triển vọng và định giá cổ phiếu cần được mở rộng về phạm vi, quy mô cũng như đối tượng doanh nghiệp, qua đó phản ánh đầy đủ hơn bức tranh doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện những tín hiệu hồi phục và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cải thiện, ông Khánh cho rằng chiến lược phân bổ cổ phiếu và tiền mặt cần được xây dựng phù hợp với điều kiện của từng nhà đầu tư, thay vì áp dụng một tỷ lệ cố định.

Theo chuyên gia, việc phân bổ danh mục phụ thuộc vào trạng thái nắm giữ hiện tại, thu nhập, quy mô tài sản và khẩu vị rủi ro của mỗi người. Cách tiếp cận cũng khác nhau giữa nhà đầu tư lựa chọn từng cổ phiếu riêng lẻ và người xây dựng danh mục với tầm nhìn dài hạn.

Đối với nhóm nhà đầu tư giá trị hoặc theo đuổi chiến lược tích lũy cổ phiếu ở mức định giá hấp dẫn, ông Khánh cho rằng có thể cân nhắc mua vào trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc giải ngân vẫn cần đi kèm với quản trị tài sản và kiểm soát tỷ trọng các cổ phiếu đang nắm giữ.

Đồ hoạ: TL.