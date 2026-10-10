Ông Lê Công Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Lê Công Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng (thứ ba từ trái sang) cùng đoàn chủ tịch đại hội nhận hoa chúc mừng và kinh phí hỗ trợ từ đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam (ngoài cùng bên phải). Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham dự đại hội có Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Vonkham Chuengmanivong, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam Ngô Công Đoan.

Đại diện lãnh đạo thành phố có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Trương Chí Lăng.

Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ngoài cùng bên trái); Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương (thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng, hiện có 80 hội viên, được tổ chức trên cơ sở hợp nhất Câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế hiệu quả tỉnh Quảng Nam (cũ) và Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng (cũ).

Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh thành phố trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng đội đang sinh sống trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Mục tiêu chung của hội là thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", truyền thống của doanh nhân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng "Đoàn kết - Gương mẫu - Hợp tác - Phát triển", xây dựng hội vững mạnh, phát triển toàn diện.

Hội tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và công tác an sinh xã hội; thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng với Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: QUỐC TUẤN

Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra tại đại hội trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: phấn đấu tổng doanh thu tăng 0,6 - 10%/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng 0,5%; giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động; lương bình quân lao động trên 10 triệu đồng/người/tháng; tổ chức các lớp học đào tạo nghề miễn phí cho khoảng 100 người/năm; không nợ thuế nhà nước.

Đại hội ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng gồm 25 người. Chủ tịch Hội là ông Lê Công Vinh. Trụ sở của hội đặt tại 68 Quang Trung, phường Hải Châu.