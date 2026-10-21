Ông lão 74 tuổi xây khu vườn bí ngô hút khách, thu 2 triệu USD/năm

Ông Kelly Schultz xây dựng khu vườn bí ngô hút khách vào mùa thu. Ảnh: CNBC

Ý tưởng khởi nghiệp bị nghi ngờ

Ý tưởng mở trang trại bí ngô đến với ông Kelly Schultz sau chuyến thăm một vườn bí ngô ở bang New York (Mỹ) vào đầu những năm 1990.

Dù khu vực đỗ xe lầy lội và nhà vệ sinh không đáp ứng đủ nhu cầu, nơi này vẫn đông nghịt người đến tham quan, mua bí ngô.

Thời điểm đó, Schultz chưa từng làm nông, công việc chính của ông là kinh doanh đồ cổ. Khi nhận thấy tiềm năng kinh doanh, ông cho rằng mình có thể tạo ra một địa điểm hấp dẫn hơn.

Ông đã chi 650.000 USD (16,8 tỷ đồng) để mua lại khu đất trang trại nuôi bò nằm cạnh cửa hàng của ông, rộng khoảng 34 ha, theo CNBC.

Ông chia sẻ ý tưởng với mọi người xung quanh nhưng nhiều người bật cười vì cho rằng khó thành công.

Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục kế hoạch của mình.

Nhờ sự hướng dẫn của những nông dân địa phương, Schultz dần học cách trồng bí ngô. Năm 1996, khu vườn chính thức mở cửa.

Giờ đây, ở tuổi 74, ông đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Khu vườn bí do ông tạo ra hiện trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thích mùa thu và lễ hội Halloween.

Nằm cách thành phố Buffalo khoảng 24km về phía đông bắc, nơi đây thu hút hơn 100.000 lượt khách mỗi mùa thu.

"Lượng khách tham quan gần như tăng lên mỗi năm. Họ yêu thích nơi này đến nỗi liên tục quay lại. Có những người cuối tuần nào cũng đến", ông chia sẻ.

Dù chỉ mở cửa đón khách trong khoảng 7 tuần, khu vườn đạt doanh thu 2 triệu USD trong năm 2025.

Ông cho biết, để thu hút sự quan tâm của du khách, ông xin phép và đăng cai tổ chức cuộc thi bí ngô khổng lồ thường niên tại khu vườn. Ông quảng cáo cuộc thi trên khắp nước Mỹ. Nỗ lực nhanh chóng mang lại kết quả.

Cuộc thi bí ngô khổng lồ được tổ chức vào tháng 10 mỗi năm. Năm nay, quả bí ngô nặng nhất đạt khoảng 866kg, gấp đôi trọng lượng quả từng chiến thắng năm 1996.

Gây dựng cơ nghiệp cho con cháu

Ngày nay, ông Schultz không còn dành quá nhiều thời gian cho việc trồng bí ngô. Để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, ông mua phần lớn nông sản từ các trang trại lân cận. Mỗi năm, ông chuẩn bị hơn 25.000 quả bí ngô cho mùa cao điểm.

Năm nay, khu vườn mở cửa từ ngày 19/9 đến 31/10. Vé cuối tuần có giá 20USD (hơn 510.000 đồng), cho phép khách tham quan vui chơi trong cả 2 ngày.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là kim tự tháp bí ngô cao khoảng 15m, nằm ở vị trí có thể nhìn thấy từ đường lớn.

Các hoạt động trải nghiệm bao gồm ngồi xe kéo rơm, khám phá mê cung bí ngô khổng lồ, thi ăn bánh, xem ảo thuật, trượt cầu trượt, nghe nhạc sống, đi tàu chủ đề bí ngô và vui chơi tại khu nhà ma dành cho trẻ em.

Được biết, ông Schultz muốn xây dựng cơ nghiệp để con cháu tiếp nối. Con trai ông, Ben Schultz (45 tuổi) cùng cha điều hành khoảng 25 năm qua.

"Đơn giản là tôi thích ở bên cha nên tôi bắt đầu tham gia vào công việc này. Tôi tự hào về những gì cha đã gây dựng và vui vì được là một phần của nó", Ben chia sẻ.

Các cháu của ông Kelly Schultz cũng bắt đầu tham gia phụ giúp công việc. Ông kể rằng, những đứa trẻ rất thích đến khu vườn và muốn có mặt ở đó mỗi ngày.

“Tôi tin khu vườn bí ngô sẽ trở thành cơ nghiệp được truyền lại qua nhiều thế hệ. Đây thực sự là công việc kinh doanh của gia đình”, Schultz nói.

Sau mùa lễ hội, hoạt động của khu vườn tạm dừng. Số bí ngô được gom lại, làm thức ăn cho vật nuôi. Thời gian còn lại của năm, khoảng 20 nhân viên toàn thời gian tiếp tục bảo dưỡng các nhà kho cũ và chăm sóc khuôn viên.

Ông Schultz cùng gia đình tập trung vào công việc kinh doanh đồ cổ, chờ mùa thu năm sau để tiếp tục đón khách.