Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có mặt đồng ý hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với ông Lâm Minh Thành.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có mặt đồng ý hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và 100% Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng ý hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, căn cứ yêu cầu công tác cán bộ và tình hình thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định điều động, phân công bà Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để giới thiệu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

Được sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận được thường xuyên, liên tục, không để khoảng trống trong công tác điều hành, không làm ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Ông Lâm Minh Thành sinh năm 1972, quê quán tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; trình độ: Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Từ ngày 1/7/2025 ông Lâm Minh Thành giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang và hiện nay ông giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang.