Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner (trái) đến Kiev để hội đàm với Tổng thống Zelensky. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) cho biết Đặc phái viên Mỹ, con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, đưa ra tuyên bố trên vào hôm 19/11 tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh của “Liên minh Tự nguyện” tại Berlin.

Ông Kushner nói: “Từ góc độ của Mỹ, việc đưa ra một cam kết bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 là một quyết định rất quan trọng. Tôi nghĩ đây là điều mà Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét, nhưng rõ ràng việc đó phải phù hợp với lợi ích của Mỹ”.

Theo ông Kushner, phía Mỹ đã thuyết phục được Nga xem xét mô hình này như một cơ sở khả thi cho các thỏa thuận trong tương lai và “mọi bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sẽ dựa trên Điều 5 và, như phía Nga đã nói, mục tiêu của họ là sau khi cuộc chiến này kết thúc, sẽ không xảy ra một cuộc chiến nào khác trong tương lai”.

Ông Kushner thừa nhận rằng nhiều người ở Nga vẫn hoài nghi về những tuyên bố như vậy, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục đối thoại giữa châu Âu và Nga để các bên có thể trực tiếp thảo luận về những vấn đề an ninh.

Đồng thời, ông Kushner chỉ ra rằng các thỏa thuận trong tương lai không thể chỉ được xây dựng dựa trên lòng tin hoặc những lời bảo đảm của các bên. Cần thiết lập một hệ thống các biện pháp khuyến khích và lợi ích chung, bao gồm cơ chế giám sát việc thực hiện thỏa thuận, khả năng răn đe mạnh mẽ và những hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra vi phạm.

Ông Kushner cũng đánh giá cao sự thay đổi của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong cuộc chiến toàn diện.

Ông Kushner nói: “Ukraine ngày nay đã khác so với Ukraine vào thời điểm bị tấn công trước đây. Đất nước này đã thể hiện khả năng chống chịu, sức mạnh và có những bước phát triển vượt bậc. Giờ đây, họ đã trở thành một trong những lực lượng quân đội tốt nhất thế giới”.

Theo ông Kushner, những thành tố quan trọng của hệ thống an ninh trong tương lai không chỉ bao gồm các cam kết bảo đảm an ninh và khả năng răn đe, mà còn phải có những kênh liên lạc hiệu quả giữa các bên nhằm giúp ngăn ngừa các cuộc xung đột mới.

Trước đó, Ukrinform từng đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không đưa ra các quyết định liên quan đến Ukraine nếu không có sự tham gia của phía Ukraine.