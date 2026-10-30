Ông Kim Sang-sik gọi lại Đoàn Văn Hậu vào đội tuyển Việt Nam

Đoàn Văn Hậu sẽ được HLV Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển Việt Nam?

Đoàn Văn Hậu được nhắc đến sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Công an Hà Nội trước Shanghai Port ở AFC Champions League Elite. Anh chơi chắc chắn khi phòng ngự đồng thời phát huy hiệu quả mỗi lần dâng cao tham gia tấn công.

Công an Hà Nội đánh bại Shanghai Port 3-2, chiến thắng giúp họ giành 3 điểm đầu tiên sau 2 trận thua trước Gamba Osaka và Kashima Antlers.

Ở đấu trường LPBank V.League 2026/27, Đoàn Văn Hậu cũng chơi tốt, góp phần giúp Công an Hà Nội duy trì cuộc đua ở đỉnh bảng với 10 điểm sau 5 trận đấu, ngang bằng đội nhì bảng Thép Xanh Nam Định và chỉ kém đội dẫn đầu Sông Lam Nghệ An 1 điểm.

Dù xếp dưới, hàng phòng ngự Công an Hà Nội lại gây ấn tượng mạnh khi chỉ để thủng lưới 3 bàn, thấp hơn cả Sông Lam Nghệ An và Thép Xanh Nam Định (4 bàn). Chỉ Công an TPHCM đạt thành tích tương tự.

Văn Hậu đang có phong độ ổn định trong màu áo Công an Hà Nội?

Đây cũng là lý do Đoàn Văn Hậu có khả năng được HLV Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung trong dịp FIFA Days tháng 11 để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Thiên Trường (Nam Định) dịp này.

Văn Hậu trở lại sau chấn thương và chơi tốt khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên anh chịu sức ép đáng kể do vụ gây chấn thương cho Doãn Ngọc Tân (Thể Công Viettel) ở V.League. Hậu vệ quê Thái Bình sau đó không có tên khi đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Nếu Văn Hậu được triệu tập trở lại, đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm lựa chọn ở hàng thủ vốn dĩ đang thiếu chiều sâu.