Ông Kim Jong Un yêu cầu Triều Tiên xây dựng 'quân đội mạnh nhất'

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/10 đã đưa tin về việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu tại cuộc họp lần thứ III của các Đại đội trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Đây là cuộc tập hợp đầu tiên của các chỉ huy quân đội Triều Tiên kể từ sau Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt mục tiêu xây dựng quân đội mạnh nhất và đẩy nhanh cuộc cách mạng quân sự theo kiểu Triều Tiên bằng cách huấn luyện những đại đội mạnh nhất. Tôi yêu cầu các chỉ huy kiên định phát huy bản chất đích thực của quân đội chúng ta với tư cách là quân đội của Đảng, quân đội lấy tư tưởng làm nền tảng", KCNA dẫn lời ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu ý, yếu tố then chốt của việc tăng cường sức mạnh quân sự là nâng cao năng lực chiến đấu của từng đại đội, đơn vị tạo nên cơ sở của quân đội. Việc tăng cường các đơn vị này sẽ biến đổi các lực lượng vũ trang của toàn bộ đất nước trong thời gian sớm nhất.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/10 đã kêu gọi Triều Tiên đàm phán về những bất đồng trong cách xác định vị trí đường biên giới liên Triều, hướng tới mục tiêu giảm căng thẳng sau vụ nổ mìn hồi tháng trước bên trong Khu phi quân sự (DMZ).

"Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức đề xuất tổ chức đàm phán quân sự liên Triều với các cơ quan chức năng Triều Tiên nhằm xác minh vị trí đường phân giới quân sự trên bộ, khôi phục các đường dây liên lạc quân sự và thảo luận những biện pháp ngăn ngừa các cuộc đụng độ ngoài ý muốn dọc biên giới", Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong-cheol cho biết.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố quan hệ với Hàn Quốc là quan hệ giữa "hai quốc gia đối địch", quân đội Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động củng cố ở biên giới. Theo thông tin được nhiều nghị sĩ Hàn Quốc dẫn lại, quân đội nước này ước tính Triều Tiên đã rải 960.000 quả mìn dọc MDL kể từ năm 2024.