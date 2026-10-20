Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/10 đã đăng tải những hình ảnh về việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng vợ và con gái tới thăm "Triển lãm May mặc và Giày dép Quốc gia 2026" tại Bình Nhưỡng.

"Buổi triển lãm đã thể hiện rõ những bước tiến của ngành công nghiệp nhẹ, lĩnh vực đang là động lực thúc đẩy cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của người dân, qua đó đạt được sự phát triển đồng bộ và cân bằng trên toàn quốc. Tôi ghi nhận những đóng góp của các nhà máy được xây dựng trong vài năm gần đây theo dự án phát triển khu vực '20×10'", KCNA dẫn lời ông Kim.

Ông Kim Jong Un và con gái thăm triển lãm thời trang ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong Un và con gái thăm triển lãm thời trang ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

"20 x 10" là chính sách được công bố vào năm 2024, nhằm xây dựng các nhà máy hiện đại tại 20 thành phố và huyện mỗi năm trong một thập kỷ, hướng tới việc cải thiện điều kiện sống của người dân ở khu vực khó khăn. Trong các hình ảnh, có thể thấy rõ ông Kim và con gái Kim Ju-ae xem xét rất kỹ lưỡng các sản phẩm thời trang nội địa của Triều Tiên.

Theo KCNA, triển lãm trưng bày hơn 70.700 sản phẩm quần áo thuộc hơn 30 loại và hơn 170.000 đôi giày thuộc nhiều loại mẫu mã khác nhau. Tất cả sản phẩm này được sản xuất tại các nhà máy công nghiệp nhẹ trên khắp Triều Tiên theo chính sách "20 x 10".

Ông Kim Jong Un và con gái thăm triển lãm thời trang ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong Un và con gái thăm triển lãm thời trang ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong Un và con gái thăm triển lãm thời trang ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap