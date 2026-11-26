Hình ảnh do KCNA công bố ngày 29/5/2024 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Học viện Khoa học Quốc phòng ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này cần tập trung triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực tác chiến, đồng thời cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân đang được mở rộng một cách có hệ thống. Bình Nhưỡng cũng khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là điều không thể bị thay đổi, bất chấp sức ép từ bên ngoài.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm 26/11, ông Kim đưa ra những tuyên bố trên trong chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và nghiên cứu vũ khí. KCNA không tiết lộ danh tính cụ thể cũng như vị trí của những cơ sở này.

“Giờ đây, năng lực hạt nhân của chúng ta đã trở thành hiện thực”, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim nhấn mạnh vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ không thay đổi chỉ vì những tuyên bố từ bên ngoài hoặc điều mà ông gọi là “những luận điệu phi hạt nhân hóa từ các thế lực phớt lờ thực tế khách quan và không nhận thức được tình hình đã thay đổi”.

Triều Tiên muốn triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng nước này cần “tập trung sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực, phục vụ các nhiệm vụ khác nhau”.

Ông đồng thời đánh giá những thành tựu gần đây trong sản xuất vũ khí hạt nhân là một thành công lớn, góp phần thực hiện chính sách phát triển lực lượng hạt nhân của Triều Tiên.

Tuyên bố cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến lược quân sự. Khác với vũ khí hạt nhân chiến lược thường gắn với mục tiêu răn đe ở quy mô lớn, vũ khí hạt nhân chiến thuật được định hướng sử dụng trong các nhiệm vụ quân sự cụ thể hơn. Tuy nhiên, ông Kim không nêu rõ những hệ thống vũ khí, phương thức triển khai hay nhiệm vụ tác chiến mà Triều Tiên đang hướng tới.

Ông Kim cũng cảnh báo mọi nỗ lực phủ nhận vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ bị xem là “tuyên bố chiến tranh công khai”.

Bình Nhưỡng đã đưa vị thế này vào Hiến pháp năm 2023. Ông Kim khẳng định nước này sẽ không bao giờ từ bỏ điều mà chính quyền Triều Tiên coi là sự bảo đảm cốt lõi đối với chủ quyền và an ninh quốc gia.

“Việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn hoàn toàn không thể đảo ngược của chúng ta, chừng nào vẫn còn những thế lực thù địch sử dụng vũ khí hạt nhân như một công cụ để đạt được quyền bá chủ”, ông Kim tuyên bố.

Triều Tiên được cho là sở hữu hàng chục đến hơn 100 đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006. Vụ thử gần nhất, đồng thời cũng là vụ thử có sức công phá lớn nhất, diễn ra vào năm 2017.

Tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên được cho là đang sở hữu khoảng 80-120 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, ông lưu ý con số này dựa trên ước tính của các tổ chức nghiên cứu tư nhân và chưa thể được xác nhận chính thức.

Những tuyên bố mới nhất của ông Kim được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân là trụ cột không thể từ bỏ trong chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia. Việc mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân, cùng định hướng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực, cho thấy Triều Tiên muốn tiếp tục củng cố lực lượng hạt nhân thay vì xem xét từ bỏ chương trình này.

Theo Reuters