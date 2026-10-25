Ông Kim Jong-un tuyên bố thành lập đội quân hùng mạnh nhất thế giới

Trong bài phát biểu công khai trước giới chức Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức công bố một chương trình quốc gia quy mô lớn, với mục tiêu cuối cùng là tạo ra đội quân hùng mạnh và bất khả chiến bại nhất thế giới.

Nhà lãnh đạo coi bước đi này là lựa chọn duy nhất trước áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng.

Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, Bình Nhưỡng dự định tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện và sâu rộng các thể chế quân sự nội bộ.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu của tất cả các đơn vị quân đội chính quy mà không có ngoại lệ.

Học thuyết quân sự mới của Triều Tiên sẽ đặc biệt chú trọng vào việc cải thiện triệt để công tác huấn luyện kỹ thuật quân sự cho binh lính, cũng như tối đa hóa kỷ luật nội bộ ở tất cả các cấp bậc trong quân đội.

Các chuyên gia quốc tế nhận định rằng tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang hiện đại hóa năng lực tên lửa hạt nhân chiến lược.

Gần đây Bình Nhưỡng đã tăng đáng kể tốc độ thử nghiệm và sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa, đồng thời tích cực triển khai công nghệ máy bay không người lái và tác chiến điện tử.

Sáng kiến ​​mới này nhằm mục đích cân bằng sự phát triển của cả lực lượng răn đe hạt nhân và lực lượng đa năng của lục quân và hải quân nước này.

Những lời lẽ gay gắt và quyết liệt hơn của Bình Nhưỡng từ lâu đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng ở Seoul, Tokyo và Washington.

Giới chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn trong khu vực, điều mà Triều Tiên coi là sẵn sàng cho một cuộc xâm lược.

Một số nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc Bình Nhưỡng theo đuổi mục tiêu tạo ra cỗ máy quân sự siêu mạnh chắc chắn sẽ dẫn đến một vòng chạy đua vũ trang mới trên bán đảo Triều Tiên.

Diễn biến trên chắc chắn làm leo thang hơn nữa tình hình quốc tế vốn đã căng thẳng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Bắc Á nói riêng.