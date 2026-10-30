Ông Kim Jong-un trực tiếp thị sát loạt vũ khí mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng vợ Ri Sol Ju (bên trái) và con gái Kim Ju Ae (bên phải) xem trình diễn UAV tại khu du lịch Wonsan-Kalma ngày 29-10-2026

Ông Kim Jong-un ngày 29-10 đã tới dự một triển lãm chuyên đề về công nghệ hàng không không người lái, trưng bày nhiều loại UAV tấn công và các hệ thống bay không người lái mới do nước này phát triển.

Phát biểu tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh cần giành được "ưu thế tuyệt đối trong công nghệ UAV" và yêu cầu mở rộng nhanh chóng năng lực nghiên cứu, sản xuất cũng như triển khai các hệ thống không người lái.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tổ chức một triển lãm dành riêng cho công nghệ UAV, cho thấy lĩnh vực này đang trở thành một trong những ưu tiên phát triển quân sự hàng đầu của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại buổi triển lãm hàng không

Triều Tiên đã tiến hành phóng thử nhiều loại UAV, tên lửa và hệ thống pháo phản lực siêu chính xác cỡ 600mm.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim Jong-un theo dõi các vụ phóng cùng vợ và con gái.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc xác nhận phát hiện khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ bờ biển phía đông Triều Tiên ngày 29-10.

Đây là lần phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng sau 17 ngày.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang kể từ vụ nổ mìn dọc khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng cài mìn ở phía nam đường ranh giới quân sự, nhưng Triều Tiên phủ nhận trách nhiệm và cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị khiêu khích.

Bộ Quốc phòng Triều Tiên ngày 30-10 cũng chỉ trích cuộc tập trận không quân chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên Freedom Flag, cho rằng hoạt động này làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang.

Theo AP, KCNA