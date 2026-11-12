Ông Kim Jong Un thị sát công trình căn cứ hải quân mới

Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), Tổng Bí thư Đảng Lao động, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát và chỉ đạo công tác xây dựng một căn cứ hải quân quy mô lớn ở bờ biển phía đông nước này ngày 11/11.

KCNA chưa công bố tên gọi chính thức, diện tích, khả năng tiếp nhận tàu chiến cũng như thời điểm dự kiến hoàn thành căn cứ hải quân. Dù vậy, theo KCNA, Bình Nhưỡng xác định việc xây dựng căn cứ hải quân mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố năng lực quốc phòng và bảo vệ chủ quyền trên biển.

Tại công trường, ông Kim Jong Un nghe báo cáo của các cán bộ chỉ huy về tiến độ dự án, đồng thời đưa ra chỉ đạo nhằm đẩy nhanh quá trình thi công.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đề cập kế hoạch phát triển căn cứ hải quân mới thành trung tâm chỉ huy và tác chiến hải quân, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động tại đây.

Ông Kim Jong Un nhận định triển vọng xây dựng một “đô thị hải quân hiện đại” là khả quan nhờ kế hoạch chiến lược của Đảng Lao động Triều Tiên cùng sự tham gia tích cực của các lực lượng quân đội và nhân dân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát công trường xây dựng căn cứ hải quân mới. Ảnh: KCNA

Về tầm quan trọng của dự án, ông Kim Jong Un cho rằng việc xây dựng căn cứ hải quân hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và bảo vệ chủ quyền trên biển của Triều Tiên.

Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong Un cũng chỉ đạo việc bố trí các hạng mục chiến lược của căn cứ nhằm bảo đảm khả năng hoạt động đa chức năng, hiện đại hóa cơ sở vật chất và tăng cường năng lực phòng thủ.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng quân cảng thông qua các biện pháp như tăng cường lực lượng chỉ huy dự án và bổ sung nhân lực thi công.

Ông Kim Jong Un chỉ đạo công tác xây dựng căn cứ hải quân mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Tùng Dương