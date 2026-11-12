Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/11 đã công bố các hình ảnh về việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một căn cứ hải quân lớn đang được xây dựng ở bờ biển phía đông nước này.

"Việc xây dựng căn cứ hải quân hiện đại là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa then chốt, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và công cuộc bảo vệ chủ quyền trên biển của chúng ta. Vì vậy, công trình phải được hoàn thành bằng mọi giá, đáp ứng tiêu chuẩn mà đảng yêu cầu và trong thời hạn đã đề ra", KCNA dẫn lời ông Kim.

Ông Kim Jong Un thị sát căn cứ hải quân mới của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thị sát là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Pak Jong-chon. Tại công trường, các sĩ quan chỉ huy đã báo cáo với ông Kim về tiến độ dự án. Sau chuyến đi tới căn cứ hải quân, ông Kim cũng tới thăm khu nhà ở mới xây ở huyện Tongchon, tỉnh Kangwon. Đây là khu vực bao gồm 1.000 ngôi nhà, được xây dựng nhằm bố trí nơi ở cho những người dân phải di dời để phục vụ dự án xây dựng căn cứ hải quân.

Ông Kim Jong Un thị sát căn cứ hải quân mới của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong Un thị sát căn cứ hải quân mới của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Dù truyền thông Triều Tiên không tiết lộ vị trí của căn cứ hải quân mới, nhưng việc ông Kim xuất hiện ở Tongchon đã làm dấy lên suy đoán rằng công trình được triển khai tại cảng Jangjon, theo hướng xây dựng căn cứ mới hoặc mở rộng các cơ sở hải quân hiện có.

Cảng Jangjon từng là căn cứ hải quân nằm ở cực nam của Triều Tiên trên vùng biển phía đông. Sau khi chương trình du lịch liên Triều tại núi Kumgang bắt đầu vào cuối những năm 1990, nơi đây được chuyển đổi thành cảng quân sự phục vụ hoạt động dân sự.