Ông Kim Jong Un thị sát các cơ sở sản xuất vũ khí Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Ảnh: KCNA

Theo thông tin được KCNA đưa sáng 19/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng chủ chốt từ ngày 16 đến 18/9.

Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong Un tìm hiểu tình hình sản xuất tại từng cơ sở. Nhà lãnh đạo Triều Tiên động viên đội ngũ công nhân và bày tỏ hài lòng khi các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng chủ chốt thực hiện kế hoạch sản xuất trang thiết bị chiến đấu thuộc các hạng mục được xác định là cấp thiết về quân sự.

Ông Kim Jong Un cũng đánh giá cao các dự án mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng kế hoạch tổng thể về tổ chức lại và hiện đại hóa lực lượng pháo binh Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng xây dựng một lực lượng pháo binh mạnh là yếu tố cốt lõi đối với năng lực răn đe và tác chiến. Theo ông, lực lượng pháo binh Triều Tiên cần có khả năng tấn công tập trung, sức công phá lớn, đồng thời phát triển theo hướng quy mô và đa dạng, qua đó thực hiện hai nhiệm vụ là răn đe và tác chiến.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Ảnh: KCNA

Bên cạnh đó, ông Kim Jong Un yêu cầu các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng tiếp tục duy trì đà sản xuất hiện nay, đồng thời củng cố hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất vũ khí, trang bị dài hạn.

Ông cho rằng những thành tựu Triều Tiên đạt được trong quá trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng đang tạo ra những thay đổi đáng kể về cơ cấu, phương tiện của lực lượng vũ trang cũng như kế hoạch ứng phó xung đột.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông cho rằng các hệ thống quân sự của đối phương sẽ dần bị suy yếu và mất tác dụng trước sức mạnh mà Triều Tiên đã sở hữu hoặc sẽ sớm sở hữu. Ông yêu cầu các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đóng vai trò lớn hơn trong việc thực hiện chính sách chiến lược của Đảng Lao động Triều Tiên về xây dựng quân đội, đồng thời tiếp tục mở rộng và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước.

Ông Kim Jong Un cho rằng kết quả sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng chủ chốt không chỉ có ý nghĩa trong việc gia tăng sản lượng mà còn thể hiện nỗ lực của đội ngũ công nhân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước và đóng góp cho Nhà nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đề ra một số nhiệm vụ đối với hoạt động sản xuất và quản lý của các doanh nghiệp, gồm mở rộng năng lực sản xuất, hiện đại hóa quy trình kỹ thuật, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hệ thống vũ khí chiến đấu tấn công và phòng thủ, tăng khả năng bảo vệ bằng giáp và mức độ tự động hóa của vũ khí pháo binh, đồng thời cải thiện điều kiện và môi trường sản xuất.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Ảnh: KCNA

Tùng Dương