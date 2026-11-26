Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết, từ năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tìm cách thiết lập liên lạc với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhưng không nhận được hồi đáp.

Các nỗ lực này được thực hiện thông qua điện thoại và những kênh liên lạc khác, song phía Bình Nhưỡng không có phản ứng.

Đáng chú ý, ông Trump còn tìm cách gửi thư trực tiếp cho ông Kim. Bức thư được một quan chức Mỹ chuyển cho nhà ngoại giao Triều Tiên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao này sau đó trả lại bức thư trong tình trạng còn nguyên niêm phong cho đại diện Mỹ.

Truyền thông Mỹ đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng không muốn tiếp nhận đề nghị đối thoại từ Washington.

Thái độ này khác hẳn giai đoạn nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, khi hai nhà lãnh đạo từng có nhiều cuộc gặp trực tiếp và trao đổi thông điệp ngoại giao.

Sự im lặng của Triều Tiên cũng xuất hiện vào thời điểm ông Trump đang tìm kiếm những thành tựu đối ngoại có thể trở thành dấu ấn trong nhiệm kỳ.

Áp lực chính trị đối với Tổng thống Mỹ gia tăng sau khi đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong chuyến công du châu Á và tham dự hội nghị cấp cao APEC hồi tuần trước, ông Trump tiếp tục công khai đề cập khả năng gặp ông Kim Jong-un.

Trước khi lên đường hôm 16/11, Tổng thống Mỹ nói có thể gặp lãnh đạo Triều Tiên tại Trung Quốc, đồng thời được cho là đã thúc giục các trợ lý tìm cách thu xếp cuộc gặp.

Tuy nhiên, kế hoạch này không thành hiện thực. Ông Trump sau đó giải thích rằng mình quá bận rộn trong chuyến công du và cho biết hai bên có thể gặp nhau vào một thời điểm khác. Truyền thông Hàn Quốc nhận định lãnh đạo Triều Tiên dường như không hưởng ứng đề nghị của Washington.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump và ông Kim đã gặp nhau 3 lần, vào tháng 6/2018, tháng 2/2019 và tháng 6/2019.

Các cuộc tiếp xúc tập trung vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên và khả năng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán này không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Đến nay, giới chức Mỹ và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin ông Trump tìm cách liên lạc nhưng không được hồi đáp.

Nếu thông tin trên chính xác, đây là dấu hiệu cho thấy việc khôi phục đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn đối mặt nhiều trở ngại, bất chấp mong muốn tái lập quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo.