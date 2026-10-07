Ông Kim Jong Un gửi điện mừng sinh nhật Tổng thống Putin

“Người bạn thân thiết nhất của tôi, đồng chí Vladimir Putin, tôi xin gửi tới đồng chí những lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành nhất và những lời chúc tốt đẹp nhân ngày sinh nhật đầy ý nghĩa của đồng chí,” nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un viết trong điện mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin được KCNA đăng sáng 7/10.

Trong bức điện, ông Kim Jong Un ca ngợi sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, cho rằng trong hai thập kỷ qua, Nga đã củng cố vị thế của một cường quốc và đạt được nhiều thành tựu phát triển.

“Tất cả những thành tựu này là kết quả quý báu từ những nỗ lực tận tụy và ý chí mạnh mẽ của đồng chí. Đồng chí luôn trân trọng khát vọng và kỳ vọng của nhân dân Nga về xây dựng một đất nước hùng mạnh, trung thành với sứ mệnh thiêng liêng của mình và vượt qua vô số thách thức, thử thách. Chính vì vậy, đồng chí nhận được sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của nhân dân Nga,” nhà lãnh đạo Triều Tiên viết.

Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ vui mừng khi có được tình bạn tốt đẹp với Tổng thống Putin và cùng mở ra một chương mới trong sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

“Chính sách nhất quán của Chính phủ Triều Tiên và lựa chọn không lay chuyển của tôi là coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và quan hệ đồng minh được thiết lập với Nga, đồng thời không ngừng mở rộng và phát triển sự hợp tác giữa hai bên,” ông Kim cho biết.

“Tôi tái khẳng định sự ủng hộ không thay đổi của mình đối với đồng chí và Nga, đồng thời tin tưởng vững chắc rằng cuộc xung đột mà nhân dân Nga tiến hành nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, được chúng tôi coi là thiêng liêng và chính nghĩa, chắc chắn sẽ kết thúc bằng chiến thắng của nhân dân Nga,” nhà lãnh đạo Triều Tiên chia sẻ thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: KCNA

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (7/10) kỷ niệm sinh nhật lần thứ 74. Chia sẻ trong buổi họp báo thường kỳ ngày 6/10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhà lãnh đạo Nga dự kiến dành thời gian bên gia đình, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện các công việc chính thức, gồm các cuộc điện đàm quốc tế và chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) tại Turkmenistan vào ngày 9/10 tới.

Theo TASS, ông Putin thường kỷ niệm sinh nhật ở Nga. Ông chỉ có hai lần kỷ niệm ngày này ở nước ngoài, tại Chisinau (Moldova) năm 2002 và Bali (Indonesia) năm 2013, do trùng với lịch trình công tác quốc tế.