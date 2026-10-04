Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 đã công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái giám sát một vụ phóng tên lửa siêu vượt âm trước đó một ngày.

"Việc duy trì năng lực sẵn sàng phản công của quân đội Triều Tiên là rất quan trọng. Chúng ta phải tăng cường hơn nữa độ tin cậy và tính sát thương của các hệ thống vũ khí, qua đó khiến đối thủ nhận thức rõ về khả năng răn đe của Triều Tiên", KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu

Ông Kim Jong Un và con gái giám sát vụ phóng tên lửa siêu vượt âm. Ảnh: Yonhap

Theo KCNA, vụ phóng tên lửa diễn ra vào sáng 3/10, trong khuôn khổ hoạt động huấn luyện lực lượng tên lửa vận hành "vũ khí siêu vượt âm chiến lược". KCNA cho biết tên lửa được phóng theo hướng đông bắc và đã đánh trúng mục tiêu cách biển vùng phía Đông 1.000km. Trước đó, bà Kim Kim Yo-jong, em gái của ông Kim cũng xác nhận về cuộc thử nghiệm tên lửa này.

Cận cảnh vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Dựa trên việc truyền thông Bình Nhưỡng nói tên lửa này có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp, giới quan sát nhận định Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa siêu vượt âm tầm trung Hwasong-16 Na.

Vụ phóng tên lửa xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng leo thang vì vụ nổ mìn hồi tháng trước ở Khu phi quân sự (DMZ) khiến 3 binh lính Hàn Quốc bị thương. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã yêu cầu Triều Tiên chính thức xin lỗi và ngừng hoạt động củng cố công trình quân sự dọc biên giới.