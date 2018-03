Ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh?

Báo chí Nhật Bản đưa tin một quan chức cấp cao Triều Tiên dường như vừa đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bằng tàu hỏa. Nhiều suy đoán cho rằng nhân vật đó chính là nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng tin Kyodo trích dẫn các nguồn tin cho biết một chuyến tàu đặc biệt đã chở nhân vật trên vượt qua biên giới Trung Quốc ở TP Đan Đông vào ngày 25-3. Còn Nippon mô tả đoàn tàu trên gồm 21 toa – trong đó có 1 toa màu xanh lá với vạch vàng nằm ngang, giống loại mà cố lãnh đạo Kim Jong-il từng sử dụng khi đi thăm Bắc Kinh vào năm 2011.

Khi được hỏi về "nhân vật quan trọng" kể trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không hay biết. Trong khi đó, phủ tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đang "liên hệ với các nước liên quan để nắm rõ tình hình".

Tuyến đường sắt nối Đan Đông và Bắc Kinh dài hơn 1.100 km, nếu đi bằng dịch vụ thông thường sẽ mất ít nhất 14 giờ, theo lịch tàu chạy của ngành đường sắt Trung Quốc.

Cảnh sát canh gách dọc đại lộ Trường An gần Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh tối 26-3. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát có mặt bên ngoài nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài. Ảnh: Reuters

Reuters cho hay, nhiều cư dân Đan Đông lên mạng xã hội kể rằng an ninh được thắt chặt ở nhà ga hôm 25-3. Tương tự, từ chiều 26-3, cảnh sát canh gác nghiêm ngặt nhiều khu vực trọng yếu ở Bắc Kinh, như đại lộ Trường An (phong tỏa lối vào của một số tòa nhà mặt tiền), quảng trường Thiên An Môn (giải tán hết du khách).

Đến tối cùng ngày, Đại lễ đường Nhân dân được canh gác kỹ và phóng viên Reuters nhìn thấy một đoàn xe dài, bao gồm một chiếc limousine cửa kính đen, được mô tô cảnh sát hộ tống chạy dọc đại lộ Trường An về phía Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài. Đây là nơi lưu lại của một số quan khách nước ngoài cấp cao khi đến thăm Bắc Kinh.

Cũng trong tối 26-3, Cục Đường sắt Trung Quốc thông báo nhiều chuyến tàu bị hoãn lên đến 2 giờ ở khu vực Bắc Kinh nhưng không giải thích.

Trước đây, chuyến thăm của ông Kim Jong-il (cha ông Kim Jong-un) chỉ được hai phía Trung Quốc và Triều Tiên xác nhận sau khi ông đã ra về. Ông Kim Jong-il công du Trung Quốc và Nga bằng đoàn tàu riêng. Nhiều nhà ngoại giao tiết lộ cố lãnh đạo này tránh bay ra nước ngoài vì lý do an ninh.

Còn ông Kim Jong-un từng xuất hiện trong nhiều hình ảnh trên máy bay. Dù vậy, dường như ông chưa từng ra khỏi đất nước kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011 sau khi cha mình qua đời.

Đoàn tàu đặc biệt của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Ảnh: Foreign Policy

Hải Ngọc (Theo Reuters)