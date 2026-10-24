Ông Kim Jong-un đặt mục tiêu xây dựng quân đội mạnh nhất thế giới

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (giữa) tham dự lễ diễu binh chào mừng Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng tối 25/2/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra lời kêu gọi trên khi chỉ đạo cuộc họp các đại đội trưởng diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng trong hai ngày 22–23/10.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh với các đại đội trưởng rằng “tinh thần cốt lõi của Hội nghị lần thứ ba các Chỉ huy Đại đội thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên là xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới và đẩy nhanh cuộc cách mạng quân sự mang đặc thù Triều Tiên thông qua việc xây dựng những đại đội tinh nhuệ nhất”.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, siết chặt kỷ luật quân đội và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ chỉ huy.

Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un lưu ý cuộc họp dành cho các đại đội trưởng là sự kiện quy mô toàn quân đầu tiên sau Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, các đại đội đóng vai trò là mắt xích trọng yếu trong việc củng cố Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Việc nâng cao năng lực chiến đấu của các đơn vị này sẽ tạo điều kiện mở ra bước chuyển đổi về chất cho lực lượng vũ trang Triều Tiên trong thời gian ngắn nhất có thể. Ông Kim Jong-un đồng thời đặt ra nhiệm vụ phải biến tất cả các đại đội thành những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ, có khả năng độc lập thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau.

Theo hãng TASS (Nga), tham dự sự kiện có các đại đội trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Song Gi, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ri Yong Gil cùng nhiều đại diện cấp cao trong giới lãnh đạo quân đội Triều Tiên. Sau hội nghị, một buổi lễ tuyên dương đã được tổ chức nhằm vinh danh những quân nhân có thành tích xuất sắc.