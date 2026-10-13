Ông Kim Jong-un cùng gia đình xem vũ khí hạt nhân chiến lược tại bảo tàng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/10 công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng vợ và con gái tham dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 11/10.

Sau buổi lễ, gia đình ông Kim tham quan khu trưng bày các loại vũ khí và thiết bị quân sự được phát triển dưới thời ông lãnh đạo.

Tâm điểm của triển lãm là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20. Triều Tiên mô tả đây là "vũ khí hạt nhân chiến lược uy lực nhất" của nước này.

Theo phần giới thiệu đặt tại khu trưng bày, tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn và tầm bắn đủ để vươn tới những khu vực xa lãnh thổ Mỹ.

Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc, nhận định triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu trong chương trình phát triển khoa học quốc phòng của Triều Tiên.

Ông cho rằng hoạt động này cũng có thể nhằm tạo lợi thế chiến lược trước khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông tin được công bố một ngày sau khi ông Trump cho biết có thể gặp lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến công du châu Á vào giữa tháng 11.

Tên lửa Hwasong-20 lần đầu được Triều Tiên hé lộ vào tháng 9/2025, sau chuyến thăm của ông Kim tới một viện nghiên cứu thuộc Cục Tên lửa.

Một tháng sau, hệ thống này xuất hiện trong cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bình Nhưỡng.

Tên lửa được cho là sử dụng động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới, chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon, với lực đẩy khoảng 200 tấn.

Ankit Panda, chuyên gia tên lửa thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, từng nhận định Hwasong-20 có thể được phát triển để mang nhiều đầu đạn hồi quyển tấn công các mục tiêu độc lập (MIRV).

Công nghệ này có thể giúp một tên lửa mang nhiều đầu đạn, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.

Tuy nhiên, Triều Tiên chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Hwasong-20, nên tầm bắn và năng lực mang đầu đạn của hệ thống vẫn chưa được xác minh độc lập.

Triều Tiên từng thử nghiệm ICBM Hwasong-15 vào năm 2017, sau đó phát triển các dòng Hwasong-18 và Hwasong-19.

Những hệ thống này phản ánh nỗ lực mở rộng năng lực tấn công tầm xa của Bình Nhưỡng.

Trong diễn biến liên quan, KCNA ngày 13/10 thông báo Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm kiểm tra việc nâng cấp một bộ phận chủ chốt.

Quân đội Hàn Quốc trước đó cho biết Bình Nhưỡng phóng một loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông hôm 12/10. Hai bên chưa đưa ra thông tin thống nhất về số lượng tên lửa được phóng.