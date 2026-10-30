Ông Kim Jong Un cùng gia đình dự triển lãm công nghệ UAV

Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 29/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm “Phát triển Công nghệ Hàng không Không người lái 2026”.

Phu nhân Ri Sol Ju và con gái Kim Ju Ae cũng có mặt tại sự kiện.

Triển lãm giới thiệu các thành tựu mới của Triều Tiên trong lĩnh vực UAV, gồm UAV đa nhiệm phục vụ nhiệm vụ chiến lược và nhiều loại UAV tấn công.

Từ trái sang phải: Phu nhân Ri Sol Ju, con gái Kim Ju Ae và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Kim Jong Un bày tỏ sự hài lòng với các thành tựu được giới thiệu, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ UAV đối với sức mạnh quân sự Triều Tiên.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, giành ưu thế về công nghệ máy bay không người lái là yêu cầu cần thiết khi phương thức tác chiến hiện đại liên tục thay đổi.

Ông cũng đề cập chiến lược của Đảng Lao động Triều Tiên nhằm đẩy nhanh nghiên cứu, phát triển công nghệ UAV và các biện pháp của Nhà nước để thực hiện mục tiêu này.

“Sức mạnh chính là hòa bình và hòa bình chỉ được bảo đảm bằng sức mạnh. Đây là lẽ thường cần phải hiểu để tồn tại trong thế giới đầy biến động hiện nay,” KCNA dẫn tuyên bố của ông Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời kêu gọi các nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quốc phòng, tương tự nỗ lực nước này đã thực hiện trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân.

Quang cảnh lễ khai mạc Triển lãm “Phát triển Công nghệ Hàng không Không người lái 2026” của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Sau lễ khai mạc, ông Kim Jong Un cùng gia đình và các quan chức tham quan khu trưng bày.

Trong chuyến tham quan, ông Kim Jong Un nhận định các phương tiện quân sự không người lái ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xung đột hiện đại, với phạm vi sử dụng không ngừng mở rộng. Vì vậy, Triều Tiên cần ưu tiên phát triển công nghệ then chốt, tăng cường ứng dụng AI vào các hệ thống vũ khí không người lái và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống này.

Ông Kim Jong Un tham quan triển lãm. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, trong khuôn khổ triển lãm, Triều Tiên đã tổ chức hoạt động trình diễn hỏa lực với sự tham gia của nhiều loại UAV và hệ thống vũ khí.

Các phương tiện, vũ khí tham gia trình diễn gồm UAV tấn công tự sát chiến thuật, UAV đa nhiệm mang tên lửa không đối đất, tên lửa hành trình chiến thuật và một tiểu đoàn pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm.

KCNA cho biết các UAV và tên lửa hành trình đều đánh trúng mục tiêu được bố trí trên một đảo nhỏ, đạt độ chính xác 100%.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên và gia đình theo dõi cuộc trình diễn hỏa lực. Ảnh: KCNA

Tùng Dương