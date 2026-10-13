Ông Kim Jong Un cùng con gái khánh thành Bảo tàng Quốc phòng Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cắt băng khánh thành bảo thàng. Ảnh: KCNA

Theo thông tin được KCNA công bố ngày 13/10, lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng Triều Tiên diễn ra hôm 11/10, nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2026).

Ông Kim Jong Un cắt băng khánh thành bảo tàng, sau đó tham quan các khu trưng bày. Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Ju Ae, và Phu nhân Ri Sol Ju cũng tham dự sự kiện.

Theo KCNA, bảo tàng được xây dựng nhằm giới thiệu lịch sử phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động, cũng như những thành tựu trong nghiên cứu, chế tạo và hiện đại hóa vũ khí.

Bảo tàng trưng bày nhiều loại vũ khí và trang thiết bị quân sự, từ trang bị chiến đấu cá nhân, máy bay không người lái đến tên lửa và pháo phản lực. Phía Triều Tiên chưa công bố chi tiết các khí tài được trưng bày tại bảo tàng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, con gái Kim Ju Ae (giữa) và Phu nhân Ri Sol Ju. Ảnh: KCNA

Phát biểu trong chuyến tham quan, ông Kim Jong Un mô tả bảo tàng là công trình có giá trị lịch sử, phản ánh quá trình Triều Tiên xây dựng năng lực quốc phòng và bảo vệ an ninh đất nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng những thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng hiện nay là kết quả của nỗ lực từ đội ngũ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật và người lao động, cùng chính sách phát triển quốc phòng tự lực của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un đồng thời khẳng định xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng thuộc nhóm hàng đầu thế giới là một trong những nhiệm vụ của Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo ông Kim, các hệ thống vũ khí của Triều Tiên được phát triển trên tinh thần tự lực và sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện. Quy mô và nội dung trưng bày của bảo tàng cũng sẽ được mở rộng trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kỳ vọng cán bộ, nhân viên bảo tàng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ giới thiệu lịch sử xây dựng nền quốc phòng tự lực của đất nước đến các thế hệ sau.

Một số hình ảnh về Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng được KCNA công bố:

Tùng Dương