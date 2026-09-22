Ông Kim Jong Un cùng con gái giám sát thử nghiệm vũ khí mới

Theo thông tin được KCNA công bố sáng 22/9, cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 20/9 và nằm trong các hoạt động thường xuyên của Cơ quan Tên lửa Triều Tiên và các viện nghiên cứu khoa học quốc phòng trực thuộc, nhằm thực hiện chính sách quốc phòng của Triều Tiên. KCNA cho biết phía Triều Tiên khẳng định cuộc thử nghiệm không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đến an ninh của các quốc gia láng giềng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái Kim Ju Ae trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm.

Ông Kim Jong Un cho rằng cuộc thử nghiệm cho thấy những tiến bộ về công nghệ quốc phòng và quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đồng thời nhấn mạnh rằng thành quả này thể hiện sức mạnh “không thể ngăn cản” của Bình Nhưỡng.

Theo ông, việc sở hữu công nghệ này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sẵn sàng của đất nước và sự phát triển trong tương lai của các lực lượng vũ trang.

Ông Kim Jong Un cho rằng về công nghệ quân sự, đối phương sẽ hiểu ý nghĩa của bước tiến này mà không cần giải thích thêm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố bước tiến này sẽ khiến đối phương phải đối mặt với “một vấn đề nan giải” và “một đòn rất khắc nghiệt, không thể tránh khỏi”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận định thành công lần này là kết quả nỗ lực của một nhóm chuyên gia khoa học - công nghệ tham gia phát triển hệ thống vũ khí quan trọng cho một mục đích cụ thể.

Ông Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae giám sát cuộc thử nghiệm của Cơ quan Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: KCNA

KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về loại vũ khí mới được thử nghiệm mà chỉ cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 20/9 “có ý nghĩa lớn đối với quá trình phát triển về công nghệ của các hệ thống vũ khí”.

Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển ngày 20/9. Đây là lần thứ 14 Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo trong năm 2026.

Báo cáo của JCS xác định tên lửa đầu tiên bay khoảng 450 km trước khi rơi xuống biển, trong khi tên lửa thứ hai đạt quãng đường khoảng 600 km.

Hệ thống vũ khí được Triều Tiên thử nghiệm ngày 20/9. Ảnh: KCNA

Tùng Dương