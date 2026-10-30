Ông Kim Jong Un chỉ đạo Triều Tiên thúc đẩy tích hợp AI vào vũ khí

Theo đài CNA, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/10 đã đưa tin về việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát triển lãm hàng không và cuộc trình diễn vũ khí của Triều Tiên cách đây một ngày.

"Việc giành lợi thế tuyệt đối về công nghệ máy bay không người lái (UAV) là lựa chọn không thể thiếu trước những thay đổi trong môi trường tác chiến hiện đại. Việc ứng dụng (AI) trình độ cao vào các hệ thống vũ khí không người lái là ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại. Sức mạnh chính là hòa bình và hòa bình chỉ được đảm bảo bằng sức mạnh", ông Kim phát biểu tại buổi triển lãm.

Ông Kim Jong Un bên cạnh một UAV tấn công của Triều Tiên. Ảnh: NK News

Trước đó, ông Kim từng nhiều lần kêu gọi Triều Tiên phát triển vũ khí không người lái và AI trong quân đội. Cụ thể, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ thị sản xuất hàng loạt UAV cảm tử vào tháng 11/2024 và giám sát các cuộc thử nghiệm phiên bản tích hợp AI vào tháng 3/2025. Tới tháng 9/2025, ông Kim tiếp tục mô tả AI là ưu tiên hàng đầu trong hiện đại hóa vũ khí.

Tại cuộc trình diễn vũ khí ngày 29/10, quân đội Triều Tiên đã bắn thử thành công nhiều dòng UAV cảm tử, UAV đa nhiệm có khả năng phóng tên lửa không đối đất, tên lửa hành trình và hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600mm. Theo KCNA, toàn bộ số UAV và tên lửa hành trình đều đánh trúng các mục tiêu giả định trên một hòn đảo với độ chính xác 100%.

Thông tin của truyền thông Triều Tiên dường như trùng khớp với báo cáo của Seoul, khi quân đội Hàn Quốc ngày 29/10 cho biết Bình Nhưỡng đã phóng khoảng 10 vật thể bay ra biển.