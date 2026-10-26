Ông Kim Jong Un bất ngờ thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ song phương

Reuters mới đây đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kết thúc chuyến thăm kéo dài một ngày tới thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, và trở về nước bằng đường bộ.

Trong chuyến thăm hôm 24/10, ông Kim Jong Un đã gặp ông Vương Hỗ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng tham dự các hoạt động liên quan.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng ông Vương Hỗ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, trên cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục, nối Đan Đông (Trung Quốc) với Sinuiju (Triều Tiên). Ảnh: KCNA/Reuters

Tại cuộc gặp, ông Vương Hỗ Ninh chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Bắc Kinh mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác thực chất giữa hai nước.

Về phần mình, ông Kim Jong Un bày tỏ cảm ơn Trung Quốc vì sự hỗ trợ dành cho Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh triển vọng hợp tác song phương còn nhiều dư địa phát triển.

Theo KCNA, hai bên cũng đề cập đến việc tăng cường trao đổi nhân dân và hợp tác thương mại, đặc biệt sau khi cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục, nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với Sinuiju của Triều Tiên, chính thức được đưa vào sử dụng hôm 15/10.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tới thăm một nhà máy sản xuất ô tô tại Đan Đông, tìm hiểu hoạt động sản xuất và các sản phẩm của cơ sở này.

Theo Yonhap, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ sáu của ông Kim Jong Un kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 9/2025.

Đáng chú ý, chuyến công du diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức tại Thâm Quyến vào tháng 11, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump được kỳ vọng tham dự.

Washington thời gian qua nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, song phía Triều Tiên chưa xác nhận khả năng tiến hành cuộc gặp cấp cao mới.

Giới quan sát nhận định chuyến thăm Đan Đông không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng đối với quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên, mà còn cho thấy nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm củng cố quan hệ với Bắc Kinh và mở rộng hợp tác kinh tế trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục có nhiều biến động.