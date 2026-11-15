Ông Khiev Sameth tái đắc cử Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2026 – 2030

Đại hội AFF nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại Philippines với sự tham dự của lãnh đạo FIFA, AFC và đại diện các liên đoàn bóng đá thành viên. Ảnh: VFF

Đại hội quy tụ đại diện của 12 liên đoàn bóng đá thành viên khu vực Đông Nam Á, cùng sự hiện diện của Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Tổng Thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John.

Đoàn đại biểu LĐBĐ Việt Nam do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu, cùng hai Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ và Nguyễn Trung Kiên đã tham dự Đại hội.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động của AFF trong nhiệm kỳ vừa qua, xem xét và thông qua những nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuyên môn, tài chính và kế hoạch phát triển bóng đá khu vực trong giai đoạn 2026 – 2030.

Một trong những định hướng được chú trọng là tiếp tục hoàn thiện hệ thống các giải đấu dành cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như sức cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, AFF xác định phát triển bóng đá nữ, futsal và đào tạo cầu thủ trẻ là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá khu vực.

Ở nội dung bầu cử nhân sự, do các vị trí ứng cử không có sự cạnh tranh, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách lãnh đạo và thành viên Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Kết quả, ông Khiev Sameth tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các liên đoàn thành viên, qua đó tái đắc cử chức Chủ tịch AFF.

Đáng chú ý, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn tiếp tục được bầu vào Hội đồng AFF gồm 5 thành viên trong nhiệm kỳ mới.

Việc ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục giữ vị trí trong cơ quan lãnh đạo AFF cho thấy sự ghi nhận của bóng đá khu vực đối với những đóng góp của đại diện Việt Nam trong các hoạt động chung của liên đoàn.

Trong nhiệm kỳ trước, ông Trần Quốc Tuấn đã tích cực tham gia thúc đẩy những điều chỉnh, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và chuyên môn của các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu AFF.

Kết quả bầu cử tại Đại hội lần này cũng cho thấy sự tiếp nối trong bộ máy lãnh đạo AFF, tạo điều kiện duy trì các chương trình hợp tác và triển khai những mục tiêu phát triển bóng đá Đông Nam Á trong giai đoạn 2026 – 2030.

Đối với bóng đá Việt Nam, việc tiếp tục có đại diện trong Hội đồng AFF là cơ hội để đóng góp tiếng nói vào quá trình hoạch định chính sách, nâng cao chất lượng các giải đấu và tăng cường hợp tác giữa các nền bóng đá trong khu vực.