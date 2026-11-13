Ông Jensen Huang từ chức CEO Nvidia, CFO Colette Kress lên tạm quyền

Theo tuyên bố mới nhất từ Nvidia vào sáng 12/11 (theo giờ địa phương), ông Jensen Huang sẽ rời khỏi các vị trí chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị tại Nvidia.

Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền.

Bà Kress là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng lớn tại Nvidia, giữ chức CFO kiêm phó chủ tịch điều hành Nvidia từ năm 2013. Bà thường xuyên xuất hiện cùng ông Jensen Huang tại các hội nghị và trực tiếp phụ trách hoạt động trao đổi thông tin với nhà đầu tư.

“Ban lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng vào bà Colette và đội ngũ điều hành. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm của công ty sẽ tiếp tục được triển khai mà không bị gián đoạn”, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones cho biết trong thông cáo công bố quyết định.

Bà Colette Kress sẽ trở thành CEO tạm quyền của Nvidia

Cũng theo đó, Nvidia sẽ bắt đầu tìm kiếm CEO chính thức thay thế ông Huang, đồng thời xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài công ty.

BÊ BỐI CHẤN ĐỘNG CẢ THẾ GIỚI

Trong 3 thập kỷ qua, Jensen Huang đã xây dựng cho Nvidia một hình ảnh về doanh nghiệp có khả năng vượt qua mọi cuộc khủng hoảng. Công ty từng trải qua giai đoạn cận kề phá sản vào giữa thập niên 1990 và cũng mắc những sai lầm lớn, chẳng hạn như thất bại khi lấn sân sang lĩnh vực công nghệ điện thoại thông minh. Khẩu hiệu không chính thức "Công ty chúng ta chỉ cách bờ vực phá sản 30 ngày” là lời nhắc nhở đối với khoảng 42.000 nhân viên Nvidia về việc ngay cả những doanh nghiệp hùng mạnh nhất cũng có thể sụp đổ nhanh chóng đến mức nào.

Nhưng những bê bối vừa qua đã làm sụp đổ công sức 30 năm, cũng như hoen ố hình ảnh cá nhân đầy tích cực của Jensen Huang, người đã trở thành biểu tượng trong mắt cả giới đầu tư cá nhân lẫn các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Bê bối đầu tiên nổ ra vào cuối tuần trước, khi xuất hiện hình ảnh và thông tin về việc ông Jensen Huang ngoại tình với bà Alice Huang, giám đốc điều hành (Managing Director) kiêm Giám đốc (Director) tại Megaspeed International, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore và là đối tác đám mây chính thức của Nvidia.

Tuy nhiên, sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi phía tình báo Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang gián điệp Trung Quốc. Phía Trung Quốc bác bỏ hoàn toàn cáo buộc, gọi đây là suy đoán vô căn cứ, nhằm bôi nhọ và vu khống Trung Quốc, đồng thời cho rằng Mỹ đang sử dụng câu chuyện này làm cái cớ để siết chặt các biện pháp hạn chế công nghệ đối với Trung Quốc.

Tình hình chưa hạ nhiệt, thì tiếp đến tuần này, tờ New York Times lại bất ngờ đưa tin ông Jensen Huang còn có quan hệ ngoài luồng với một lãnh đạo khác tại Nvidia. Theo bài viết, người phụ nữ đó là Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Bà Alice Huang (bên trái) và bà Kimberly Powell

Hai người được cho là đã bị ghi hình khi có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California, hồi tháng 3/2026. Dựa trên tiết lộ của một cựu nhân viên giấu tên, tin đồn về mối quan hệ thân thiết giữa ông Huang và bà Powell đã lan truyền trong nhiều năm, một phần vì bà Kimberly Powell không có nền tảng chuyên môn về y tế hay khoa học nhưng lại có được vị trí cấp cao về kinh doanh y tế tại Nvidia.

Bản thân ông Jensen Huang đã lên tiếng thừa nhận trong thông điệp gửi tới toàn thể nhân viên Nvidia."Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi”, ông viết.

Vậy là từ một biểu tượng quyền lực, ông Huang Jensen Huang giờ đây phải từ bỏ sự nghiệp tại Nvidia, đồng thời đối mặt với các cuộc điều tra liên bang và nguy cơ gia đình tan vỡ.

33 NĂM GÂY DỰNG NVIDIA

Ông Huang, tên khai sinh là Jen-Hsun Huang, sinh năm 1963. Khi còn nhỏ, ông cùng gia đình chuyển từ Đài Loan sang Thái Lan, sau đó tới Mỹ.

Tại đây, Huang có thành tích học tập xuất sắc và quyết theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Bang Oregon. Ở trường đại học, ông gặp Lori Mills, người bạn cùng nhóm thực hành trong phòng thí nghiệm và sau này trở thành vợ của ông.

Sau tốt nghiệp, ông Huang làm việc tại một số nhà sản xuất chip bao gồm AMD - đối thủ hiện tại của Nvidia, đồng thời theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Stanford.

Đến năm 1993, Jensen Huang đã nảy ra ý tưởng thành lập Nvidia cùng hai nhà đồng sáng lập, đồng thời là những kỹ sư điện tử, Curtis Priem và Chris Malachowsky. Bộ ba khi đó muốn thiết kế những con chip bán dẫn có khả năng tạo ra hình ảnh chân thực hơn cho các trò chơi điện tử. Họ đã ký thỏa thuận với nhà phát triển trò chơi Nhật Bản Sega. Tuy nhiên, trong thập kỷ đầu tiên, Nvidia mắc một sai lầm chiến lược suýt khiến công ty sụp đổ, đó là thiết kế một dòng chip 3D khác thường mà rất ít nhà phát triển có thể sử dụng.

Sai lầm tốn kém này đẩy Nvidia đến gần bờ vực phá sản. Khoản đầu tư 5 triệu USD từ Sega vào phút chót đã trở thành chiếc phao cứu sinh quan trọng đối với công ty. Trong thập kỷ tiếp theo, Nvidia tập trung vào lĩnh vực trò chơi điện tử. Nhưng phải đến giữa những năm 2000, Jensen Huang bắt đầu nhận ra một số dòng chip của công ty, được trang bị các bộ xử lý có khả năng thực hiện đồng thời nhiều phép tính, có thể được ứng dụng trong những lĩnh vực vượt xa ngành công nghiệp trò chơi.

Nvidia sau đó phát triển CUDA, phần mềm cho phép các lập trình viên sử dụng chip của công ty vào nhiều mục đích. Năm 2016, Jensen Huang trực tiếp bàn giao siêu máy tính AI đầu tiên của Nvidia cho Elon Musk, nhà đồng sáng lập phòng nghiên cứu khi đó còn ít được biết đến mang tên OpenAI.

Vài năm sau, khi OpenAI ra mắt ChatGPT tới công chúng, Nvidia đã sẵn sàng tận dụng làn sóng bùng nổ AI kéo theo. Trong quý tài chính gần nhất, doanh thu Nvidia tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng cho vai trò trung tâm của công ty trong việc cung cấp hạ tầng sức mạnh tính toán cho làn sóng AI.

Ngày nay, Nvidia có giá trị vốn hóa thị trường hơn 4.000 tỷ USD, trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới sau Apple.

Bản thân ông Huang hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 141 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 13 thế giới, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg.

"Có rất ít người vừa đạt trình độ kỹ sư 10/10, vừa có khả năng đàm phán và bán hàng ở mức 10/10. Khi một người hội tụ được những phẩm chất hiếm có đó, họ thực sự rất quyền lực", ông Michael Monaghan, nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ Founders 100 ETF, chuyên tập trung vào các doanh nghiệp do nhà sáng lập điều hành, nhận xét.

Jensen Huang được xem là một trường hợp rủi ro nhân sự chủ chốt (key man risk), tức doanh nghiệp phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân quan trọng. Ông đứng đầu một trong những công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, nhưng Nvidia lại chưa có kế hoạch kế nhiệm rõ ràng. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. "Công ty chúng tôi được xây dựng theo cách mà tôi biết cách điều hành nó. Vì vậy, chừng nào tôi còn lãnh đạo công ty, đó là tất cả những gì quan trọng", ông Huang từng nói với Bloomberg vào năm 2023.

Trên thực tế, Jensen Huang vốn nổi tiếng là một vị sếp khó tính, khắt khe và từng nhiều lần công khai khiển trách nhân viên. Ông không thích hệ thống phân cấp trong môi trường công sở. Trong một cuộc phỏng vấn podcast khác với Fridman, Jensen Huang cho biết ông có hơn 60 nhân viên báo cáo trực tiếp và không tổ chức các cuộc họp riêng định kỳ với từng người. Mới đây nhất, theo báo cáo của CNBC, có khoảng 33 lãnh đạo các bộ phận làm việc trực tiếp với ông Huang, trong đó có cả bà Kimberly Powell.

Dù có phong cách lãnh đạo đầy áp lực như vậy, Jensen Huang vẫn nhận được sự yêu mến lòng trung thành mạnh mẽ từ nhân viên. Có lẽ một phần nào đó là bởi giá cổ phiếu Nvidia đã ghi nhận mức tăng 988% trong 4 năm qua, giúp một bộ phận nhân viên trở thành triệu phú hoặc có triển vọng đạt được vị thế này chỉ nhờ các quyền chọn cổ phiếu.

Theo Glassdoor, nền tảng cho phép nhân viên đánh giá doanh nghiệp nơi họ làm việc, tỷ lệ nhân viên đánh giá tích cực về Jensen Huang lên tới 98%. Năm nay, Glassdoor xếp ông ở vị trí CEO được đánh giá cao nhất trong danh sách 50 lãnh đạo doanh nghiệp.