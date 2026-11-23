“NVIDIA thông báo ông Jensen Huang được bổ nhiệm trở lại giữ chức Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức,” thông báo được NVIDIA đăng tối 23/11 giờ Việt Nam viết.

Theo NVIDIA, Hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm trở lại ông Huang sau nhiều cuộc thảo luận và quá trình làm việc trực tiếp với ông.

“Hội đồng quản trị đánh giá ông Huang đã thể hiện sự thẳng thắn, trung thực và có đủ năng lực để tiếp tục lãnh đạo NVIDIA,” thông báo viết.

NVIDIA cho biết trước khi đưa ra quyết định, Hội đồng quản trị đã tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ. Dựa trên những ý kiến này, Hội đồng quản trị cho rằng việc ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo sẽ không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia Mỹ.

“Hội đồng quản trị tin rằng ông Jensen Huang là người phù hợp để lãnh đạo NVIDIA và việc ông trở lại sẽ phục vụ tốt nhất lợi ích của các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ông Jensen Huang và mong muốn tiếp tục hợp tác với ông khi ông trở lại điều hành công ty,” ông Harvey C. Jones, Chủ tịch Hội đồng quản trị NVIDIA, cho biết.

Nhà sáng lập NVIDIA Jensen Huang. Ảnh: NVIDIA

Về phần mình, ông Jensen Huang bày tỏ vinh dự khi được trở lại lãnh đạo NVIDIA, với sứ mệnh “lãnh đạo một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, vào thời điểm một cuộc cách mạng công nghiệp mới đang bắt đầu”.

“Tôi đón nhận trách nhiệm này với sự khiêm nhường sâu sắc và tinh thần cam kết được củng cố mạnh mẽ hơn. Tôi muốn cảm ơn Hội đồng quản trị NVIDIA vì đã đặt niềm tin vào tôi và cân nhắc thận trọng trong suốt quá trình đưa ra quyết định. Tôi cũng vô cùng biết ơn các nhân viên, cổ đông, những nhà lãnh đạo trong ngành và các đối tác trên toàn thế giới vì sự ủng hộ đặc biệt mà họ dành cho tôi,” ông Jensen Huang viết trong thông báo đăng trên trang chủ NVIDIA.

Trước đó, tối 12/11 giờ Việt Nam, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo ông Jensen Huang từ chức Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đăng tải những thông tin gây tranh cãi về đời tư của ông Huang, trong đó có cáo buộc liên quan đến một phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo nước ngoài.

Về vấn đề này, NVIDIA cho biết trong thông báo đăng tối 23/11 rằng công ty đã thành lập một ủy ban để tiến hành điều tra về thông tin cho rằng ông Huang là mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài. Quá trình điều tra hiện vẫn tiếp tục diễn ra.

“Hội đồng quản trị NVIDIA khẳng định cuộc điều tra của ủy ban sẽ tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết luận cuối cùng. Ông Jensen Huang hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác đầy đủ với quá trình này,” thông báo viết.