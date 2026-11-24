Bảng điện tử hiển thị diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc), ngày 24/11. (Nguồn: EPA)

Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng

The Guardian ngày 24/11 cho biết, thị trường chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia đồng loạt khởi sắc khi giới đầu tư lấy lại niềm tin vào lĩnh vực AI.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chỉ số TW50, phản ánh diễn biến cổ phiếu của 50 doanh nghiệp hàng đầu thị trường, tăng 9,5%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 6,5%, dẫn đầu đà tăng là cổ phiếu của hai nhà sản xuất chip SK Hynix và Samsung Electronics. Trong khi đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 4%, còn chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,8%.

Đà tăng này nối tiếp phiên giao dịch sôi động của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/11, khi giá cổ phiếu Nvidia tăng tới 31,5%, giúp giá trị thị trường của tập đoàn tăng thêm khoảng 950 tỷ USD.

Giám đốc chiến lược đầu tư của ngân hàng Saxo (Đan Mạch) tại Singapore Charu Chanana nhận định, sự trở lại của ông Huang đã giúp giải tỏa một mối lo lớn của giới đầu tư, bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển của Nvidia, đồng thời giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và các kế hoạch phát triển công nghệ của tập đoàn.

Tuy nhiên, dù Phố Wall ghi nhận phiên giao dịch khởi sắc nhất kể từ tháng 4/2025, giới đầu tư vẫn lo ngại rằng các doanh nghiệp AI đang được định giá quá cao và liệu doanh thu từ AI có đủ để bù đắp khoản đầu tư khổng lồ vào các trung tâm dữ liệu hay không.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,05% xuống 10.475 điểm trong phiên giao dịch sáng 24/11, sau khi tăng 1,3% trong phiên trước đó nhờ thông tin ông Huang trở lại Nvidia.

Bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích cấp cao tại Swissquote cho rằng, sự trở lại của CEO Nvidia không thể giải quyết những rủi ro lớn hơn mà ngành AI đang đối mặt, từ nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ, áp lực lên dòng tiền của các tập đoàn công nghệ lớn đến chi phí vay vốn gia tăng trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao.

Tranh cãi trên chính trường Mỹ

Trái ngược với phản ứng tích cực của giới đầu tư, quyết định tái bổ nhiệm ông Huang vấp phải sự chỉ trích từ các nghị sĩ thuộc cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, đặc biệt liên quan đến vai trò can thiệp của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Jensen Huang trở lại làm việc sau khi được Nvidia tái bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành, tại Santa Clara, bang California, Mỹ, ngày 23/11. (Nguồn: Nvidia)

Theo Semafor, một ngày trước khi Nvidia công bố quyết định tái bổ nhiệm ông Huang, Tổng thống Trump đã tham gia cuộc họp của Hội đồng quản trị tập đoàn qua điện thoại để vận động cho sự trở lại của vị CEO này.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren cho rằng, việc đưa ông Huang trở lại vị trí CEO Nvidia là quyết định “thiếu thận trọng”. Bà cho biết, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, dự kiến do bà đứng đầu vào năm tới, sẽ kiểm tra xem Nvidia có tuân thủ các quy định về kiểm soát xuất khẩu hay không.

Bà Warren cũng yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump giải trình trước Quốc hội, làm rõ những quan chức cấp cao nào đã tham gia và có tác động ra sao đến quyết định tái bổ nhiệm ông Huang.

Theo Financial Times, giá trị số cổ phiếu Nvidia mà Tổng thống Trump nắm giữ đã tăng thêm tới 15 triệu USD trong phiên giao dịch ngày 23/11.

Giám đốc chiến lược cổ phiếu tại ngân hàng đầu tư Cavendish Roger Lee nhận định, với vai trò then chốt của Nvidia trong làn sóng đầu tư vào AI, việc tái bổ nhiệm ông Huang có thể mang những hàm ý sâu rộng.

Chuyên gia này đặt câu hỏi, liệu một số CEO công nghệ hiện nay có trở nên quan trọng đến mức không thể bị miễn nhiệm vì ảnh hưởng của họ đối với tương lai ngành AI và vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ.

Theo ông Roger Lee, những câu hỏi về nhu cầu huy động vốn và khả năng thương mại hóa AI vẫn chưa được giải đáp. Sự phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân như ông Huang đối với thành công trong tương lai của ngành AI, có thể càng làm gia tăng những lo ngại này.