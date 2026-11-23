Ngày 23/11, Nvidia thông báo ông Jensen Huang được khôi phục chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO), sau gần hai tuần ông rời vị trí lãnh đạo tập đoàn. Thông tin này khiến cổ phiếu của nhà sản xuất chip tăng vọt 30%.

Theo Hội đồng quản trị Nvidia, quyết định tái bổ nhiệm ông Huang được đưa ra sau “một loạt cuộc thảo luận và gặp gỡ”. Hội đồng cũng tham khảo ý kiến từ nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và kết luận việc ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Ông Jensen Huang, nhà đồng sáng lập Nvidia được bổ nhiệm trở lại vị trí Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Nvidia. (Ảnh: Getty)

“Tôi rất vinh dự khi trở lại Nvidia và lãnh đạo một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất thế giới vào thời điểm khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp mới. Tôi nhận nhiệm vụ này với sự khiêm tốn và quyết tâm mới. Tôi xin cảm ơn hội đồng quản trị Nvidia vì sự tin tưởng cũng như những cân nhắc kỹ lưỡng trong suốt quá trình”, ông Huang nói.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey C. Jones thông tin thêm công ty tin tưởng Jensen Huang là người phù hợp để tiếp tục dẫn dắt tập đoàn và quyết định bổ nhiệm lại phục vụ lợi ích của cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Tổng thống Donald Trump cũng hoan nghênh việc ông Huang trở lại Nvidia. Trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng hội đồng quản trị đưa ra “quyết định đúng đắn và phù hợp” khi phục chức cho CEO này. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nước Mỹ cần sự lãnh đạo của ông Huang để bảo đảm thành công và thịnh vượng không chỉ cho Nvidia mà còn cho nền kinh tế quốc gia.

Đồng thời, ông Trump nhắc lại việc chính phủ Mỹ “không có lý do để tin” việc ông Huang trở lại sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và khẳng định không có bằng chứng cho thấy CEO Nvidia từng tham gia vào hành vi phạm pháp.

“Về mặt cá nhân, tôi có dịp làm quen với Huang. Ông ấy là một người yêu nước tuyệt vời và là báu vật quốc gia”, ông Trump viết.

Trong khi đó, bà Colette Kress, người đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền sau khi ông Huang từ chức sẽ tiếp tục giữ chức Giám đốc tài chính (CFO) và ông Harvey Jones vẫn giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(Nguồn: CNBC)