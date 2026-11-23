Hội đồng quản trị Nvidia đảo chiều quyết định sau tham vấn giới chức Mỹ

Theo Reuters, trong thông báo chính thức phát đi ngày 23/11/2026, Tập đoàn Nvidia xác nhận ông Jensen Huang chính thức trở lại đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, Tổng Giám đốc (CEO) kiêm thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với tuyên bố ngày 17/11 trước đó, khi cơ quan quản trị tập đoàn từng khẳng định không có kế hoạch khôi phục ghế CEO cho nhà đồng sáng lập.

Lý giải về bước ngoặt nhân sự này, Hội đồng quản trị Nvidia cho biết sau chuỗi cuộc họp làm việc trực tiếp, tập thể lãnh đạo đánh giá cao sự thẳng thắn và năng lực điều hành của ông Huang. Sau khi tham khảo ý kiến từ các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, hội đồng nhận định việc ông trở lại vị trí điều hành không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng ủng hộ quyết định của Hội đồng quản trị Nvidia, cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn đối với doanh nghiệp cũng như nền kinh tế Mỹ. Ông Trump khẳng định chính phủ không có cơ sở cho thấy việc ông Huang trở lại gây rủi ro an ninh quốc gia, đồng thời dẫn thông tin từ Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết phía Mỹ không nắm giữ bằng chứng về hành vi trái pháp luật của vị lãnh đạo này. Tuy nhiên, cuộc điều tra nội bộ của tập đoàn đối với ông Huang vẫn tiếp tục được triển khai và ông dự kiến sẽ điều trần trước các ủy ban của Quốc hội Mỹ trong tuần tới.

Trước đó vào ngày 12/11/2026, ông Jensen Huang đã từ chức sau khi thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông được công bố rộng rãi. Một trong số đó là mối quan hệ với một nữ doanh nhân bị giới chức Mỹ nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc, cáo buộc mà phía Bắc Kinh đã bác bỏ. Trong gần hai tuần ông Huang rời vị trí điều hành, Giám đốc Tài chính Colette Kress đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc tạm quyền.

Cổ phiếu Nvidia tăng vọt trước giờ mở cửa, sắc xanh lan rộng trên thị trường tương lai Mỹ

Ngay sau khi thông tin ông Jensen Huang trở lại được công bố, cổ phiếu NVDA ghi nhận mức tăng hơn 25% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại thị trường Mỹ ngày 23/11/2026. Tác động từ cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn nhanh chóng lan tỏa ra toàn thị trường khi hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones tăng vọt 1.200 điểm và hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq tăng 6%.

Đà hồi phục mạnh diễn ra sau giai đoạn thị giá cổ phiếu Nvidia lao dốc mạnh do lo ngại về khoảng trống điều hành và áp lực điều chỉnh của nhóm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11/2026, mã NVDA dừng ở mức 125,53 USD mỗi cổ phiếu, giảm sâu so với mức đóng cửa kỷ lục 239,24 USD thiết lập vào ngày 6/10/2026 và làm bốc hơi hơn 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Phản ứng tích cực của dòng tiền phản ánh vai trò trung tâm của ông Jensen Huang trong chiến lược phát triển của hãng bán dẫn Mỹ. Dưới sự dẫn dắt của ông, Nvidia đã vươn lên từ một công ty thiết kế chip đồ họa cho trò chơi điện tử trở thành nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới. Cá nhân ông trực tiếp định hướng lộ trình phát triển sản phẩm, dẫn dắt các thỏa thuận thương mại lớn với khách hàng và xây dựng mối quan hệ làm việc với giới chức Mỹ.

Về nền tảng kinh doanh, kết quả hoạt động của Nvidia vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao bất chấp những xáo trộn nhân sự gần đây. Theo báo cáo công bố ngày 17/11/2026, doanh thu quý III của tập đoàn đạt 115,84 tỷ USD, tăng 103,2% so với cùng kỳ năm trước, kèm dự báo doanh thu quý hiện tại đạt khoảng 130 tỷ USD. Dù việc ông Huang trở lại giúp củng cố tính liên tục trong chiến lược sản phẩm và quan hệ khách hàng, thị trường vẫn tiếp tục theo dõi sát các vấn đề quản trị nội bộ cùng yêu cầu tuân thủ kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với doanh nghiệp.