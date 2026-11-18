“Trong tuần qua, tôi vô cùng xúc động trước tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè, các đồng nghiệp trong ngành cũng như những người mà tôi chưa từng gặp. Xin cảm ơn tất cả những ai đã dành sự quan tâm và tử tế cho tôi và gia đình. Điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tôi,” nhà sáng lập NVIDIA Jensen Huang viết trên mạng xã hội X đêm 18/11 giờ Việt Nam.

Ông Huang cho biết NVIDIA là sự nghiệp cả đời của mình và ông yêu công ty này.

“Được cùng các đồng nghiệp xây dựng NVIDIA trở thành một công ty như ngày hôm nay là một đặc ân và niềm vinh dự đối với tôi. Không nơi nào khác ngoài Mỹ có thể tạo điều kiện cho một công ty như NVIDIA ra đời và phát triển. Tôi yêu đất nước của chúng ta và tôi yêu NVIDIA,” tỷ phú sinh năm 1963 chia sẻ.

Cựu CEO NVIDIA thừa nhận ông đã không đáp ứng được những chuẩn mực mà mọi thành viên tại NVIDIA được kỳ vọng phải tuân thủ, đồng thời phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong đời tư.

“Tôi đã gây ra những vấn đề cho Hội đồng quản trị mà bản thân vô cùng hối tiếc. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Hội đồng quản trị,” ông Jensen Huang viết.

Về khả năng trở lại đảm nhiệm cương vị CEO, ông Huang cho biết “sẽ rất vinh dự được đáp lại những lời kêu gọi”.

“Kể từ khi rời vị trí, tôi đã chứng kiến làn sóng kêu gọi từ các nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của NVIDIA, mong muốn tôi trở lại đảm nhiệm cương vị CEO. Nhiều người vẫn tiếp tục liên hệ trực tiếp với tôi trong bối cảnh công ty đang phải ứng phó với những diễn biến phức tạp về công nghệ, thị trường, cạnh tranh và địa chính trị.

Nếu Hội đồng quản trị quyết định rằng sự trở lại của tôi sẽ phục vụ tốt nhất lợi ích của các cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ, tôi sẽ rất vinh dự được đáp lại những lời kêu gọi này và trở lại đảm nhiệm cương vị CEO,” tỷ phú Jensen Huang chia sẻ.

Nhà sáng lập NVIDIA Jensen Huang. Ảnh: NVIDIA

Tối 12/11 giờ Việt Nam, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo ông Jensen Huang đã từ chức Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức.

NVIDIA không công bố nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định từ chức của ông Huang.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đăng tải những thông tin gây tranh cãi về đời tư của ông Huang, trong đó có cáo buộc liên quan đến một phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo nước ngoài.

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 18/11 thông báo cựu CEO NVIDIA Jensen Huang sẽ tới làm việc vào ngày 1/12 tới. Theo thông báo của Ủy ban, buổi làm việc nhằm làm rõ vai trò của ông Jensen Huang và NVIDIA trong sự việc có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ khi “để các đối tượng nguy hiểm tiếp cận những dòng chip tiên tiến nhất”.