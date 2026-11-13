Ông Jensen Huang sẽ ra điều trần trước Quốc hội

Nvidia đồng thời công bố Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress sẽ tạm đảm nhiệm vị trí CEO tập đoàn cho đến khi công ty tìm được người kế nhiệm chính thức. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Brian Mast cho biết Jensen Huang đã đồng ý ra điều trần trước Quốc hội. Cổ phiếu Nvidia (NVDA) đã thu hẹp mức giảm trong phiên, còn khoảng 4%.

Theo Reuters, một bản ghi nhớ nội bộ cho biết bà Colette Kress đã thông báo Nvidia sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên vào lúc 9 giờ sáng ngày 18/11 theo giờ Thái Bình Dương của Mỹ, tức 0 giờ sáng ngày 19/11 theo giờ Hà Nội. Giới quan sát đang chờ đợi ban lãnh đạo mới làm rõ định hướng hoạt động và kế hoạch kế nhiệm của tập đoàn sau biến động nhân sự cấp cao.

Bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính được Nvidia giao đảm nhiệm CEO tạm quyền thay ông Jensen Huang đã từ chức. Ảnh: TVBS.

CFO Colette Kress tạm quyền CEO, Harvey C. Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo thông báo chính thức ngày 12/11/2026 của Nvidia, ông Jensen Huang đã rời khỏi các chức vụ Chủ tịch công ty, CEO và thành viên Hội đồng quản trị. Người tiếp quản vị trí CEO tạm quyền (Interim CEO) là bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính hiện nay.

Năm nay 59 tuổi, gia nhập Nvidia từ năm 2013, bà Kress phụ trách lâu dài các hoạt động quản trị tài chính và quan hệ với nhà đầu tư. Bà cũng thường xuyên cùng Jensen Huang chủ trì các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, do đó nắm khá rõ tình hình hoạt động cũng như chiến lược tài chính của tập đoàn.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết sẽ đồng thời xem xét các ứng viên nội bộ và bên ngoài để tìm kiếm CEO chính thức thay thế Jensen Huang.

Ông Jensen Huang hiện vẫn nắm giữ khoảng 3,61% cổ phần Nvidia, là cổ đông lớn thứ tư của tập đoàn, nhưng không còn giữ vị trí trong Hội đồng quản trị.

Cùng với việc bổ nhiệm CEO tạm quyền, Nvidia thông báo ông Harvey C. Jones sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của công ty. Hội đồng quản trị cũng chính thức khởi động quy trình tuyển chọn CEO lâu dài.

Sau khi tiếp quản vị trí CEO tạm quyền, bà Kress vẫn kiêm nhiệm chức Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính (CFO). Bà khẳng định Nvidia sẽ tiếp tục tập trung phục vụ khách hàng, đối tác, cộng đồng nhà phát triển và cổ đông, bảo đảm hoạt động thường nhật cũng như kế hoạch kinh doanh không bị gián đoạn bởi sự thay đổi nhân sự cấp cao.

Nvidia thông báo ông Harvey C. Jones sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của công ty. Ảnh: Mint.

Hoạt động kinh doanh có bị ảnh hưởng?

Việc ông Jensen Huang rời ghế CEO gây chấn động thị trường, nhưng một số nhà phân tích cho rằng sự thay đổi nhân sự cấp cao chưa chắc lập tức làm suy yếu nền tảng kinh doanh của Nvidia.

Shay Boulour, chiến lược gia thị trường trưởng tại Futurum Equities, nhận định việc Jensen Huang rời vị trí CEO không đồng nghĩa doanh thu Nvidia trong 12-18 tháng tới sẽ đột ngột sụt giảm hoặc biến mất. Điều đáng quan tâm hơn là định hướng phát triển công nghệ dài hạn và khả năng đưa ra những quyết định chiến lược lớn của ban lãnh đạo kế nhiệm.

Hiện Nvidia vẫn nắm lợi thế với các dòng GPU tiên tiến, hệ sinh thái phần mềm hoàn chỉnh và mạng lưới khách hàng rộng lớn. Những đơn hàng đã ký kết cũng như các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) sẽ không lập tức bị đình trệ chỉ vì thay đổi nhân sự điều hành.

Tuy nhiên, Jensen Huang từ lâu trực tiếp định hình chiến lược phát triển sản phẩm, hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu và đầu tư vào hạ tầng AI của Nvidia. Vì vậy, khả năng người kế nhiệm duy trì được hướng đi hiện tại, đồng thời bảo vệ vị thế dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường chip AI, sẽ là thách thức lớn trong những năm tới.

Nvidia dự kiến công bố báo cáo tài chính quý mới nhất vào sáng sớm ngày 18/11 theo giờ Hà Nội. Bên cạnh doanh thu và lợi nhuận, giới đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi liệu công ty có điều chỉnh các cam kết tài trợ liên quan đến AI, chiến lược sản phẩm và kế hoạch phân bổ vốn hay không.

Theo TVBS.