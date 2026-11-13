Ông Jensen Huang rời Nvidia sau 33 năm lãnh đạo

Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang phát biểu tại sự kiện Tiếp nhận Hệ sinh thái AI của Hàn Quốc ở Seoul, ngày 8/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Sự ra đi của ông Huang phủ bóng bất định lên tương lai của nhà sản xuất chip mà ông đã xây dựng thành cường quốc trí tuệ nhân tạo (AI).

Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ giữ chức CEO tạm quyền trong thời gian Nvidia tìm người kế nhiệm chính thức. Ông Huang, 63 tuổi, cũng rời Hội đồng quản trị. Ông hiện là nhà đầu tư lớn thứ tư của Nvidia, nắm khoảng 3,61% cổ phần. Bà Kress cho biết bà cam kết tiếp tục phát triển trên nền tảng đặc biệt mà ông Huang đã xây dựng trong 33 năm qua.

Sự ra đi của ông Huang đẩy tập đoàn trị giá 4.000 tỷ USD vào tình trạng bất định. Điều này cũng đe dọa làm xáo trộn hệ sinh thái AI mà ông góp phần tài trợ, khi dùng nguồn tiền mặt ngày càng lớn của Nvidia đầu tư trở lại vào các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, nhà cung ứng và các phòng thí nghiệm AI lớn nhất.

Ông Michael Feldman, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý đầu tư ClearBridge Investments, cho rằng rủi ro không nằm ở việc Nvidia đột ngột mất lộ trình công nghệ, vì lộ trình này phần lớn đã rõ cho nhiều năm tới. Theo ông, rủi ro nằm ở khâu thực thi. Ông Huang là người điều phối chính của một hệ thống vô cùng phức tạp. Trong bối cảnh còn nhiều điểm nghẽn thực sự, khả năng điều phối đó tự thân đã là lợi thế cạnh tranh.

Tâm lý nhà đầu tư đối với cổ phiếu AI vốn đã bấp bênh, khi tốc độ tiêu tiền và nợ vay ngày càng tăng tại các tập đoàn công nghệ vốn dồi dào tiền mặt làm dấy lên nghi ngờ liệu làn sóng AI có mang lại lợi nhuận. Việc ông Huang ra đi cũng có thể tác động sâu rộng tới chính sách xuất khẩu chip của Mỹ. Trong nhiều năm, Nvidia chủ yếu được giới game thủ biết đến với các sản phẩm đồ họa hàng đầu. Tuy nhiên, khả năng thực hiện nhiều phép tính cùng lúc đã biến chip của Nvidia thành “dầu mỏ” của làn sóng AI, trở thành tài sản chiến lược trong cuộc đua Mỹ-Trung giành vị thế thống trị công nghệ, và đưa Nvidia thành công ty giá trị nhất thế giới.

Được thành lập năm 1993, Nvidia thiết kế bộ xử lý đồ họa (GPU), loại linh kiện ban đầu dùng để xử lý hình ảnh 3D trong trò chơi điện tử, nay trở thành xương sống của các hệ thống AI.