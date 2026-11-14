Ông Jensen Huang rời Nvidia nhưng chưa hết sóng gió

Hôm 12/11, CEO Jensen Huang, người thường xuất hiện với chiếc áo khoác da đen đặc trưng và là lãnh đạo của nhà sản xuất chip quan trọng bậc nhất thế giới, từ chức sau những tiết lộ về mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ bị nghi có liên quan tình báo nước ngoài.

Các nghị sĩ Mỹ chuẩn bị mở những cuộc điều tra nhằm làm rõ liệu mối quan hệ của vị cựu CEO có gây tổn hại đến vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), kéo theo rủi ro an ninh quốc gia, hay không.

Đảng Cộng hòa sẽ có cơ hội chất vấn ông Huang trong 6 tuần cuối cùng kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ. Các lãnh đạo đảng này lập tức yêu cầu ông Huang đến Đồi Capitol, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng trát triệu tập nếu ông không tự nguyện xuất hiện.

Từ tháng 1/2027, khi đảng Dân chủ dự kiến giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, các nghị sĩ đảng này sẽ có cơ hội thúc đẩy những cuộc điều tra riêng nhằm giám sát chính quyền Tổng thống Trump.

“Trong bối cảnh an ninh quốc gia đang đặt ra những vấn đề đặc biệt hệ trọng như hiện nay, tôi cho rằng chắc chắn sẽ có những bước tiếp theo”, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune, nghị sĩ Cộng hòa bang South Dakota, nói với phóng viên tại Đồi Capitol hôm 12/11.

Quốc hội Mỹ vào cuộc

Ông Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng đối mặt sức ép sau thông tin cho rằng ông đã trì hoãn các biện pháp siết chặt của Tổng thống Trump nhằm ngăn các doanh nghiệp trung gian chuyển chip Nvidia sang Trung Quốc.

Ông Jensen Huang (trái) và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ảnh: Reuters.

Một số nghị sĩ còn kêu gọi điều tra vai trò của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS), cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ chịu trách nhiệm quản lý và thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, trong vụ việc liên quan ông Huang.

Hôm 9/11, New York Times đưa tin Tim Teter, cố vấn pháp lý trưởng của Nvidia, từng viết trong những email gửi cho các điều tra viên thuộc Bộ Thương mại Mỹ rằng ông đã liên hệ với Jeffrey Kessler, người đứng đầu BIS. Những trao đổi này diễn ra trong quá trình cơ quan chức năng điều tra công ty Megaspeed của Alice Huang.

Megaspeed bị cáo buộc tìm cách tuồn các dòng chip bị hạn chế xuất khẩu sang nước khác. Sau đó, cuộc điều tra đối với doanh nghiệp này được chuyển sang Bộ Tư pháp Mỹ.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Áp lực đối với Nvidia có thể gia tăng đáng kể từ tháng 1/2027, khi đảng Dân chủ dự kiến nắm quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội. Mối quan hệ gần gũi giữa ông Huang với Nhà Trắng nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những vấn đề được đảng Dân chủ khai thác trong hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền ông Trump.

Các nghị sĩ Dân chủ dự kiến đảm nhiệm những vị trí chủ chốt trong các ủy ban điều tra đang chuẩn bị thúc đẩy hoạt động giám sát Nvidia, đồng thời nắm quyền triệu tập nhân chứng trong quốc hội khóa mới.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, nghị sĩ Dân chủ bang Massachusetts và là ứng viên nhiều khả năng sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, tuyên bố hôm 12/11 rằng ông Huang, các lãnh đạo Nvidia và hội đồng quản trị công ty vẫn phải giải trình trước quốc hội về việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

Vị thế đảo chiều của ông Jensen Huang

Việc các nghị sĩ lập tức yêu cầu điều tra ông Huang và Nvidia ngay trong ngày ông từ chức đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý trong vị thế của cựu CEO tại Washington.

Trong nhiều thập kỷ xây dựng Nvidia thành tập đoàn chip AI trị giá hàng nghìn tỷ USD, ông Huang nổi tiếng là người chú ý đến từng chi tiết, từ kiến trúc chip cho đến chế độ lương thưởng của cả những nhân viên cấp thấp nhất. Tuy nhiên, giờ đây, trước mắt những người có mặt, ông dường như đã buông xuôi. Ông thường nói "mặc kệ" và "tôi không quan tâm", theo Bloomberg.

Theo những người đã trò chuyện với ông Huang những ngày gần đây, ông tỏ ra hối lỗi và tự trách mình.

Ông Jensen Huang đang trải qua quãng thời gian tồi tệ. Ảnh: Reuters.

Đó là cú sụp đổ nhanh chóng đến kinh ngạc đối với một tỷ phú, ông trùm công nghệ mà chỉ hai tuần trước còn là gương mặt tiêu biểu của ngành AI toàn cầu. Với phong thái thẳng thắn và đầy nhiệt huyết, ông Huang từng xây dựng được mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, góp phần định hình chính sách công nghệ toàn cầu và thu hút đông đảo người ngưỡng mộ trong các chuyến công du quốc tế.

“Ông ấy lúc nào cũng giống diễn giả TED Talk”, một trợ lý cấp cao của đảng Dân chủ nói với CNBC. Người này đề nghị giấu tên để có thể chia sẻ về những cuộc gặp kín từng tham dự cùng ông Huang.

“Ông ấy rất giỏi diễn đạt và giải thích vì sao AI quan trọng, cũng như vì sao Mỹ cần giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này”, người trợ lý nhận xét.

Cũng theo người này, ông Huang luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết khi vận động cho ngành AI. Ông thường dành nhiều thời gian hơn dự kiến để trả lời câu hỏi của các nghị sĩ.

Tuy nhiên, trong những cuộc gặp mà trợ lý trên tham dự, ông Huang không tích cực gây sức ép phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cũng không đi quá sâu vào những chi tiết kỹ thuật nhằm vận động các nghị sĩ theo một lập trường cụ thể.

Dù vậy, ông Huang từng nhiều lần công khai phản đối các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ. Quan điểm này khiến một số nghị sĩ không hài lòng.

Ngay cả khi ông Huang đang đối mặt sức ép lớn từ quốc hội, một số nhà lập pháp vẫn bày tỏ tiếc nuối trước quyết định từ chức của ông.

“Thật đáng buồn trên mọi phương diện”, Thượng nghị sĩ John Fetterman, nghị sĩ Dân chủ bang Pennsylvania, nhận xét về việc ông Huang rời Nvidia.

Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang và vợ, Lori Huang, đến dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại Washington, DC, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, trong những ngày gần đây, ông nói rằng hiện không còn quá bận tâm đến những gì có thể xảy ra với bản thân. Điều khiến ông lo lắng hơn cả là vợ mình, đồng thời ông không muốn "hủy hoại cuộc sống" của những phụ nữ đang bị công chúng đồn đoán có quan hệ tình cảm với ông.