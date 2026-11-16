Ông Jensen Huang lập 'phòng tác chiến', cân nhắc trở lại vị trí CEO Nvidia

Giám đốc điều hành Tập đoàn Nvidia Jensen Huang phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh CEO Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Gyeongju, Đông Nam Hàn Quốc, ngày 31/10/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Một đồng minh của ông Huang tiết lộ rằng họ đang tập hợp “phòng tác chiến” gồm các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon nhằm vận động đưa ông Huang trở lại, đồng thời tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của Nhà Trắng.

Người này nói: “Những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ bên ngoài các công ty AI tiên phong đều yêu mến ông Jensen”, đồng thời nói thêm rằng ông Huang ủng hộ những nỗ lực trên.

Trong số những người công khai ủng hộ có tỷ phú Elon Musk (CEO của Tesla và SpaceX), ông Tim Sweeney (CEO công ty Epic Games) cùng các nhà đầu tư Nvidia là Brad Gerstner và Gavin Baker.

Một số nhân viên Nvidia cũng kêu gọi công ty xem xét đưa ông Huang trở lại. Theo các thông tin được báo chí dẫn lại, kiến nghị nội bộ đã thu hút hơn 1.600 ý kiến ủng hộ. Những người vận động cho rằng ông Huang có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Nvidia và ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, nỗ lực đưa ông Huang trở lại có thể gặp trở ngại. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi thay đổi mạnh mẽ trong bộ máy lãnh đạo Nvidia. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ ủng hộ ông Huang, nhưng lại đề xuất người thay thế là cựu CEO Apple Tim Cook.

Nvidia hiện chưa công bố quyết định về khả năng tái bổ nhiệm ông Huang. Một số cổ đông lớn đề nghị hội đồng quản trị để ngỏ mọi phương án, trong đó có khả năng ông trở lại, trong khi công ty vẫn cân nhắc các ứng viên bên ngoài.

Thông tin trên được đưa ra vài ngày sau khi báo Financial Times nói rằng Hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO của hãng sản xuất chip Arm Holdings (Anh) trong quá trình tìm kiếm người có thể kế nhiệm ông Jensen Huang.

Ông Huang từ chức ngày 12/11 sau khi báo chí tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có mối quan hệ liên quan đến một đối tượng bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Sau khi ông Huang rời nhiệm sở, Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO lâm thời. Hội đồng quản trị Nvidia sẽ tìm kiếm người kế nhiệm chính thức, đồng thời tiến hành điều tra độc lập về những vấn đề liên quan đến cựu CEO này.

Vụ bê bối đã đẩy Nvidia vào cuộc khủng hoảng và gây chấn động ngành AI, lĩnh vực mà ông Huang từng góp phần rót hàng tỷ USD vốn đầu tư.

Vụ việc cũng khiến giới chức Mỹ rạn nứt. Bộ trưởng Tài chính Bessent ngày 13/11 đã công khai chỉ trích Bộ Thương mại nước này vì chậm trễ trong việc đưa Megaspeed vào danh sách đen thương mại. Đây là công ty của Singapore đứng ở trung tâm vụ bê bối khiến ông Huang phải từ chức.

Trả lời phỏng vấn truyền hình Mỹ, Bộ trưởng Bessent cho biết Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Đại diện Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ đã ủng hộ đề xuất cấm vận Megaspeed từ nhiều tháng qua. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Bộ Thương mại là cơ quan nắm quyền quyết định. Các bạn sẽ phải hỏi họ về quy trình nội bộ”.

Megaspeed bị nghi ngờ đã mua hơn 4 tỷ USD chip Nvidia trong 2 năm qua để phục vụ các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á rồi chuyển hướng sang Trung Quốc nhằm né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Bộ trưởng Bessent cho rằng dư luận đang tập trung quá nhiều vào đời tư của ông Jensen Huang, trong khi vấn đề cốt lõi là: “Liệu Nvidia có nắm rõ khách hàng của họ hay không và công ty đã nỗ lực thực sự để ngăn chặn rò rỉ hay chưa”. Ông nghi vấn Nvidia đã bán hàng cho các công ty bình phong và khẳng định: “Bất kỳ ai tại công ty có liên quan đều phải chịu trách nhiệm về việc này”.