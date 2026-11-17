Ngày 16/11, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin thạo tin cho biết Hội đồng quản trị Tập đoàn sản xuất chip Nvidia hiện không xem xét phương án đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO), bất chấp chiến dịch kêu gọi ông tái nhiệm ngày càng lan rộng.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề khẳng định chắc chắn rằng Hội đồng quản trị Nvidia không hề cân nhắc việc đưa ông Jensen Huang trở lại. Trước đó, ông Huang đã từ chức sau các bê bối tình ái với nhân viên và những nghi vấn liên quan đến tình báo Trung Quốc.

Làn sóng ủng hộ vị cựu CEO diễn ra trong bối cảnh các cơ quan tình báo Mỹ vẫn đang nỗ lực xác định mức độ liên hệ của bà Alice Huang, một doanh nhân Trung Quốc được cho là có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang, với Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc, cũng như những thông tin bà có thể đã chuyển cho Bắc Kinh.

Theo các nguồn tin, những bằng chứng thu thập được đến nay cho thấy nhiều khả năng bà là một nguồn tin tình báo, tức người cung cấp thông tin, hơn là một điệp viên được đào tạo bài bản.

Sự bất định này khiến giới đầu tư chia rẽ về tương lai của ông Huang, đồng thời làm quá trình tìm kiếm người kế nhiệm càng thêm phức tạp. Việc thuyết phục các nhà đầu tư lớn đồng ý phục chức cho ông cũng được đánh giá là rất khó khăn.

Một nhà đầu tư tổ chức đang nắm giữ cổ phiếu Nvidia cho biết họ sẽ rất thận trọng trước kịch bản ông Huang quay lại, đồng thời viện dẫn việc nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Apple hay Microsoft vẫn phát triển rực rỡ sau khi các CEO có tầm nhìn chiến lược rời đi.

Ông Richard Windsor, nhà nghiên cứu công nghệ độc lập, nhận định các nhà đầu tư tổ chức lớn của Nvidia sẽ phản đối việc đưa ông Huang trở lại khi các cuộc điều tra chưa ngã ngũ, do rủi ro pháp lý và sự bất ổn mà quyết định này có thể gây ra.

Ông Windsor cho rằng các nhà đầu tư này cực kỳ e ngại rủi ro, tuy nhiên, ông cũng chia sẻ quan điểm cá nhân rằng về lâu dài, cổ đông Nvidia sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu ông Huang quay lại nhờ mạng lưới quan hệ sâu rộng mà ông đã xây dựng với khách hàng và các nhà cung ứng.

Trong một báo cáo phân tích, các chuyên gia của Tập đoàn quản lý đầu tư T. Rowe Price nhận định cuộc chuyển giao quyền lực lần này có thể đòi hỏi một cấu trúc tổ chức mới, chứ không đơn thuần là thay thế một cá nhân lãnh đạo.

Dù vậy, hơn 180.200 người đã ký đơn kiến nghị đòi đưa ông Huang trở lại. Tỷ phú Elon Musk công khai ủng hộ chiến dịch này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không phản đối việc ông Huang được phục chức CEO.

Hàng nghìn người tự nhận là nhân viên Nvidia cũng tham gia lời kêu gọi, bất chấp việc các chuyên gia quản trị doanh nghiệp và một số nhà đầu tư cảnh báo rằng việc đưa ông trở lại trước khi các cuộc điều tra hoàn tất có thể khiến công ty đối mặt với những rủi ro mới.

Thông điệp ủng hộ tỷ phú Jensen Huang trên toà nhà ở Đài Bắc ngày 16/11. Ảnh: Reuters

Làn sóng ủng hộ ông Huang đã biến câu chuyện kế nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp thành phép thử về khả năng Nvidia tách mình khỏi một nhà sáng lập có tầm ảnh hưởng sâu rộng, không chỉ đối với nhân viên, trong đó có những người hết lòng trung thành với vị CEO cũ, mà còn với các cổ đông, Thung lũng Silicon, chuỗi cung ứng Đài Loan (Trung Quốc) và giới chức tại Washington.

Vào ngày 16/11, tòa nhà chọc trời cao nhất Đài Loan (Trung Quốc) là Taipei 101 đã được thắp sáng với những thông điệp như “Đài Loan yêu quý Jensen”. Một số cổ đông lớn có tiếng nói, như Gavin Baker của Atreides Management và Brad Gerstner, CEO của Altimeter Capital Management, cũng kêu gọi Nvidia không nên vội vàng tìm người thay thế ông trước khi toàn bộ sự việc được làm sáng tỏ.