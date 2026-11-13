Ông Jensen Huang đồng ý điều trần trước Quốc hội Mỹ

Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết các nhà lập pháp đang đàm phán về thời điểm ông Jensen Huang ra điều trần.

Ông Jensen Huang trả lời phỏng vấn khi tham gia Hội chợ Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế Trung Quốc 2025. Ảnh: CGTN

Trước đó, ông Brian Mast cùng các nghị sĩ Cộng hòa tại Ủy ban Tình báo và Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc đã gửi thư yêu cầu ông Huang phản hồi trước ngày 11-11 về đề nghị xuất hiện trước Quốc hội.

Hiện Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress tạm đảm nhiệm vị trí CEO của NVIDIA cho đến khi công ty tìm được người kế nhiệm chính thức. Theo truyền thông Mỹ, một bản ghi nhớ nội bộ tiết lộ bà Colette Kress đã thông báo NVIDIA sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên ngày 18-11.

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ Jack Reed đề nghị Quốc hội sớm xem xét liệu NVIDIA có rơi vào tình trạng "quá lớn để sụp đổ" (too big to fail) hay không. Ông Reed cũng đề nghị đánh giá mức độ ảnh hưởng tiềm tàng của doanh nghiệp này đối với thị trường ngân hàng và tín dụng Mỹ.

Thuật ngữ “quá lớn để sụp đổ” là cách gọi những ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp có quy mô và ảnh hưởng lớn đến mức nếu họ đổ vỡ, hậu quả có thể lan ra toàn nền kinh tế. Vì vậy, khi các tổ chức này đứng trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ có thể phải can thiệp để hạn chế tác động dây chuyền.